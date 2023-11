Piano sociosanitario, Brunetto: “Ospedali svuotati di personale? Organici saranno coerenti coi fabbisogni, fondamentale riorganizzare rete territoriale”

Savona. Ospedali di comunità, case di comunità, centri hub, centri spoke, centrali operative territoriali e hospice. E’ ben articolata la riorganizzazione della rete sanitaria del territorio prevista dal Piano sociosanitario ligure che il consiglio regionale ha discusso ed approvato (non senza “qualche” polemica) la scorsa settimana.

Una ristrutturazione del sistema sanitario ligure nel suo complesso che, come ha ricordato il consigliere regionale e presidente della seconda commissione sanità e sicurezza sociale Brunello Brunetto a margine del convegno su “Lo sviluppo della Sanità Territoriale in Asl 2” tenutosi a Savona, si basa sull’applicazione del decreto ministeriale numero 70 del 2015 per quanto riguarda gli assetti ospedalieri e del decreto ministeriale numero 77 del 2022 per quel che concerne la rete territoriale.

Una riorganizzazione non facile, ma anche “una grande innovazione” su cui, secondo Brunetto, bisogna scommettere: “Certamente non sarà semplice – concede il consigliere regionale già primario di anestesia e rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte e direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell’Asl2 Savonese – I problemi saranno legati soprattutto alla carenza delle risorse umane necessarie ad ‘abitare’ tutte le strutture. E’ un’articolazione molto complessa, ma bisogna crederci e provarci. Bisogna puntare al massimo per riuscire ad ottenere il più possibile. Questa è la vera sfida degli anni che ci attendono. Fino al 2026 sarà fondamentale che ognuno di noi dia il massimo per riuscire a raggiungere questi risultati”.

Come ribadito da Brunetto, l’obiettivo della riorganizzazione della rete sanitaria territoriale è quello di “scaricare” gli ospedali, oggi molto congestionati, per riportarli alla loro funzione primaria: “Se attuata correttamente, una più precoce presa in carico dei pazienti da parte della rete sanitaria territoriale dovrebbe inevitabilmente ridurre i flussi delle persone verso gli ospedali. Gli ospedali devono tornare ad essere i luoghi di diagnosi e cura dell’acuto e devono spogliarsi di tutta una serie di sovraffollamenti che in questo momento subiscono ad opera di un sistema che è stato sempre di più ‘ospedalocentrico’ e sempre meno votato alla cura da parte della rete territoriale. Bisogna invertire questa tendenza”.

Un obiettivo chiaro e “logico” che però rischia di avere una controindicazione: l’apertura di tutte queste strutture, infatti, non rischia di svuotare ulteriormente di personale gli ospedali, già sotto organico? Con conseguente aggravio, ad esempio, delle liste d’attesa? Per Brunetto “innanzitutto si dovrà intervenire affinché le risorse a disposizione siano quelle corrette per i bisogni. Una volta esistevano le ‘piante organiche storiche’; ora non esistono più, perché le piante organiche devono essere flessibili e coerenti con i fabbisogni. Quello di svuotare gli ospedali di personale è certamente un rischio, perciò dovrà essere posta la massima attenzione possibile affinché alcune attività degli ospedali siano traslate sul territorio”.

“L’ospedale dovrà occuparsi anche di recuperare le liste d’attesa, che stanno diventando pesanti e difficili da far accettare alle persone. Ma anche le liste dovranno essere governate. Spostare determinate attività che ora sono impropriamente a carico degli ospedali potrà liberare qualche risorsa umana dagli ospedali e rendere realmente attuabile la reale presa in carico del paziente da parte del territorio. L’attuazione del decreto ministeriale 77 è tutto fuorché semplice, ma bisogna crederci. Anche perché si tratta di un decreto, quindi è un obbligo. Non possiamo pensare di creare un modello alternativo a quello imposto”.

La particolare conformazione del nostro territorio e tutta una serie di altre caratteristiche, tuttavia, hanno permesso al savonese e alla Liguria di ottenere qualche deroga. Come accaduto, ad esempio, per i punti nascita: nella nostra provincia ce ne sarebbe dovuto essere solo uno, a Savona; invece anche Pietra Ligure avrà il suo. Quando sarà possibile riaprirlo, ovviamente.

“Sulla riapertura del punto nascite di Pietra Ligure si sono già espressi sia il presidente Giovanni Toti che l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – spiega ancora Brunetto – Come tutti sappiamo l’iter per la riapertura è stato complicato dall’incendio scoppiato lo scorso anno al Santa Corona, cosa che ha fatto emergere la necessità di mettere in atto alcune misure antincendio prescritte dalla legge (che il commissario Orlando sta portando avanti). Una volta sistemate le aree, il punto nascite potrà e dovrà essere riaperto: la riattivazione dell’ostetricia non solo necessaria ma prevista nel Piano”.