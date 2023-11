Piano sanitario in Consiglio regionale. Brunetto (Lega): “Rivoluzionario”. PD e M5s: “Carta straccia, va riscritto”

Liguria. “Il nuovo piano socio sanitario della Regione Liguria 2023 – 2025, che andiamo ad approvare oggi in Consiglio regionale, può essere considerato un documento che rivoluziona la visione del territorio e che ha per obiettivo una completa riorganizzazione dell’offerta sanitaria. Si mira a una presa in carico globale di tutti i bisogni sociali, sociosanitari e sanitari dei liguri, attraverso la semplificazione degli accessi alle cure e ai servizi, grazie anche allo sviluppo di sistemi di assistenza e monitoraggio a distanza in diversi ambiti. Il documento analizza i bisogni socio assistenziali sanitari del territorio, caratterizzati da una fragilità di natura sanitaria e sociale per l’età avanzata della popolazione e ridisegna una risposta socio sanitaria territoriale”.

Lo afferma Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, nella contestata seduta odierna dell’Assemblea legislativa ligure sul piano socio sanitario.

“Il PSSR punta sulla tecnologia e sulla digitalizzazione a supporto di tutto il sistema della rete territoriale e ospedaliera. La finalità del piano è la costruzione di un sistema integrato e strutturato di risposte al cittadino, allineato alla domanda e ai bisogni espressi, dove la centralità della persona nei percorsi di cure di presa in carico, è il punto di partenza nel ripensare la riorganizzazione dell’assistenza in tutti i luoghi di cura. Il rafforzamento del concetto della casa come primo luogo di cura, rappresenta il primo passo per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie”.

“L’ospedale di comunità e la casa di comunità sono il pilastro di questa riorganizzazione, laddove il territorio diventa titolare di una funzione di prevenzione, di prossimità e di presa in carico del paziente, sollevando l’ospedale da ruoli inappropriati o compensativi delle carenze del sistema. In questo quadro si inserisce una nuova visione della rete dell’offerta ospedaliera con la costruzione di tre nuovi ospedali che andranno a modificare l’offerta di territorio del levante (nuovo ospedale Felettino, Asl 4 e 5), del ponente (nuovo ospedale Arma di Taggia, Asl 2 e 1) e dell’area metropolitana genovese (nuovo ospedale Erzelli), e una importante ristrutturazione ed ammodernamento del Santa Corona di Pietra Ligure”.

“La grande scommessa del sistema, che con la Regione coinvolge tutte le figure sanitarie, è dunque quella di ripartire, attraverso scelte condivise con il territorio, per creare un modello di governance basato su una rete di servizi in grado di garantire qualità, motivazione e miglioramento nell’assistenza alle persone, perseguendo politiche di appropriatezza delle prestazioni” conclude Brunetto.

“Il nuovo piano socio sanitario della Liguria, approvato oggi in Consiglio regionale, è il frutto di un grande lavoro che ha visto più di 100 audizioni in II commissione Salute e Sicurezza sociale, per raccogliere pareri e fornire ulteriori spunti al documento che definisce le linee guida e gli obiettivi per la fornitura di servizi sociali e sanitari per gli anni 2023-2025 in Liguria – aggiunge vicecapogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo -. Si tratta di un provvedimento che guarda con attenzione alle esigenze dei territori, che nella nostra regione vedono un tasso di natalità tra i più bassi d’Italia e quello della popolazione di over 65enni sempre più elevato. Il nuovo piano socio sanitario tiene conto di questi fattori con una visione volta all’ottimizzazione della rete ospedaliera, un potenziamento dell’assistenza domiciliare, un cambiamento della presa in carico dei pazienti con un potenziamento dei ruoli di ciascun distretto sociosanitario, per andare sempre più incontro ai bisogni dei liguri”.

“Fondamentale sarà il ruolo delle Case di comunità, che saranno uno dei pilastri della riorganizzazione sanitaria perché si occuperanno delle esigenze del territorio e prenderanno in carico i pazienti meno gravi non indirizzandoli negli ospedali che forniranno le cure più complesse” conclude Riolfo.

Di tutt’altro avviso il gruppo Dem in Regione: Un piano che è “carta straccia, che va completamente riscritto”, sottolinea il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi, relatore di minoranza del gruppo insieme ai consiglieri regionali PD Roberto Arboscello ed Enrico Ioculano. “È un Piano che rispecchia appieno un atteggiamento “minimalista” della sanità pubblica e della politica sanitaria regionale che invece di costruire le condizioni per l’integrazione sociosanitaria nei fatti si consegna alla disintegrazione del sistema pubblico, sempre più debole e più esposto alle prossime crisi. Un quadro desolante – lo descrive il capogruppo Luca Garibaldi – in cui il Piano rinuncia ad avere le ambizioni di guidare i processi, per la sua vacuità e la sua estrema flessibilità”.

“La tattica di Toti e della destra, lungo questi anni, è stata di anestetizzare completamente gli elementi di discussione e di tensione sulla sanità, diluendoli in scelte che smontavano pezzo a pezzo gli elementi essenziali della sanità pubblica. Nei fatti le Asl sono state chiuse, ma formalmente restano; la privatizzazione degli ospedali come elemento di ingresso dei privati nella sanità ligure è stata sostituita con un flusso sempre maggiore di acquisto di prestazioni dai privati, che hanno eroso spazio e ruolo ad un pubblico sempre più in difficoltà. Servono investimenti costanti per ripristinare la centralità della cura e del benessere nella nostra regione, non con soluzioni tampone o con una progressiva e lenta ritirata del pubblico come organizzatore delle risposte ai bisogni di salute dei cittadini. Difendere il diritto alla cura è una scelta di civiltà”.

“Contestiamo questo piano socio sanitario – aggiunge il consigliere regionale PD Roberto Arboscello – perché non risponde alle istanze e alle criticità che le persone e i territori avanzano quotidianamente, come le lunghe liste d’attesa e la carenza di personale. Non vi è traccia di una programmazione della gestione della sanità, ma è una fotografia dello stato attuale delle cose senza però aver analizzato i numeri per comprendere il quadro. Sembra presentato più per dovere che per volontà di risolvere i problemi, è solo una fotografia dell’esistente (peraltro fatta senza un’analisi approfondita dei dati), manca di progettualità, scritto senza coraggio e senza prevedere alcun elemento di innovazione e nuove progettualità. Un piano che non risponde alle emergenze che sta vivendo il territorio”.

“Abbiamo fatto delle proposte, chiedendo un piano di assunzioni organico e un programma che consenta il reale abbattimento delle Liste d’attesa, che se accolte potrebbero attutire in parte gli effetti negativi di questo Piano, come la proposta di aumentare le borse di studio per gli specializzandi in modo da aumentare le opportunità di accesso ai corsi di specializzazione dell’area medica e dare risposte concrete all’aumento di fabbisogno di personale, chiedendo l’impegno di prestare l’attività nelle strutture sanitarie liguri per un periodo almeno pari alla durata della specializzazione. La sanità pubblica ligure purtroppo sta vivendo il periodo più buio di sempre: è ormai sull’orlo del baratro. Con questo Piano socio sanitario la Giunta Toti ha gettato la maschera mostrando tutta la sua incapacità. Ma non consentiremo di staccare la spina”.

“Attraverso questo provvedimento – aggiunge il consigliere regionale PD Enrico Ioculano – si rende evidente la volontà dell’amministrazione Toti di non voler intraprendere una vera politica sanitaria in modo organico. Una programmazione seria si dovrebbe fondare su uno studio epidemiologico, ossia lo studio della distribuzione e della frequenza delle malattie e delle condizioni o eventi legati alla salute sulla popolazione, per capire i fabbisogni dei liguri per poi attuare interventi conseguenti di riorganizzazione delle aziende e dei servizi. Invece si preferisce approvare un documento talmente generico da risultare sterile che consente di volta in volta di non prendere posizione di fronte alle criticità e di perpetrare interventi volti al solo consenso che nulla hanno a che vedere con i problemi sanitari dei cittadini”.

“Le 32 case di comunità previste vengono presentate senza sapere cosa dovranno produrre, quanto dovranno produrre e, soprattutto, chi andrà a lavorarci. Al netto degli ottimi intenti sulla prossimità di cura e la retorica sulla presa in carico del paziente, al momento non c’è nulla se non l’individuazione dei siti per la realizzazione e qualche intendimento per l’utilizzo degli spazi. E mentre il genovesato mantiene un discreto livello di prestazioni sanitarie, nelle aree periferiche il sistema è particolarmente sotto pressione per la carenza di medici e personale. Ma per ridurre questo gap nulla è previsto. Nulla è previsto per abbattere le disuguaglianze sociali accorciare le distanze dai luoghi di cura e ancora una volta la persona non è messa al centro” concludono i consiglieri di opposizione.

“Se non fosse per il ruolo che ricopriamo come portavoce dei cittadini che chiedono, ormai invano, una sanità pubblica efficiente e giusta, verrebbe da alzare le mani in segno di resa. In Liguria ha vinto la Banda Bassotti: qui, il privato si mangia il pubblico con il benestare della politica. Ma, nonostante la tracotanza di questa destra che esclude dal processo decisionale la partecipazione dei cittadini e dei Comuni (diretti interessati dalle politiche sanitarie per le ricadute sui rispettivi territori), il M5S non si rassegna” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi nella relazione di minoranza sul PSSR.

“La prova che la privatizzazione è scritto nel Dna della destra l’abbiamo avuta all’ultima seduta di Commissione, quando la maggioranza ha presentato un emendamento per il via libera, in caso di difficoltà organizzative, per privatizzare 5 case di comunità. Case che dovrebbero essere il punto fermo della medicina territoriale e che sono finanziate con fondi del PNRR. Ancora una volta, soldi pubblici che traguardano la via del privato. È accettabile?”.

“Rifiutiamo l’idea di costituire due macroaree a Ponente e Levante scorporando, in maniera netta, la funzione di committenza (Asl) nei confronti delle due nuove aziende ospedaliere. Di fatto si tratterebbe di un accorpamento tra le due Asl del Ponente (1 e 2) e del Levante (4 e 5), con conseguente accorpamento di servizi e spostamento di funzioni dai territori. Come ha opportunamente sottolineato il Consiglio delle Autonomie locali, tale progetto sarebbe difficilmente perseguibile con effetti positivi nella nostra Regione affetta da problematiche di viabilità nelle aree montane rispetto alle zone costiere, con un frazionamento dei bisogni dei cittadini non omogeneo tra le diverse aree (genovese e delle due riviere)”.

“Rifiutiamo l’idea di un PSSR – anche nell’utilizzo dei fondi PNRR (case di comunità, ospedali di comunità) e in generale nella predisposizione di punti di primo intervento e pronti soccorso – che privilegia i territori di costa. C’è infatti un’illogica distribuzione costiera delle strutture previste per DEA, P.S. e P.P.I. in Liguria con giusto qualche contentino-spot per le aree interne. Situazione che si ripete con l’elisoccorso: la programmazione prevede tre basi di partenza (Albenga, Genova e Luni) ma non si ha contezza delle piazzole nei vari Comuni dell’entroterra”.

“Rifiutiamo l’idea di un PSSR che dimentica la dura lezione inferta dalla pandemia; che non ha contezza del personale sanitario realmente necessario per il fabbisogno della nostra Regione; che non affronta le vergognose liste d’attesa con politiche concrete capaci di rispondere in primo luogo alle categorie fragili come gli over 65; che cerca scorciatoie per risolvere l’annosa questione della mobilità passiva; che richiede deroghe alle deroghe già in atto; che scientemente si dà da fare per regalare spazi pubblici al privato” conclude il consigliere pentastellato.

“Prima si scrivono le regole, poi le scavalcano impunemente, esautorando l’Aula. Come il governo nazionale svilisce il Parlamento, così la giunta di centrodestra della Liguria dimentica il Consiglio regionale – rincarano poi Luca Pirondini e Roberto Traversi, Parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti in Liguria -. Oggi è andato in scena l’ennesimo capitolo vergognoso, quando è stato portato in Aula un piano socio sanitario corredato da una serie di emendamenti della maggioranza senza che questi fossero prima passati in Commissione, nonostante le osservazioni del ministero dovessero seguire questa procedura proprio secondo le regole definite dalla Giunta”.

“Si tratta di una totale e grave mancanza di rispetto istituzionale da parte del presidente Toti e del presidente del Consiglio regionale, che si piega davanti alle volontà del governatore. I nostri consiglieri hanno prima chiesto di sospendere la discussione e poi occupato il Consiglio, sedendosi per protesta al centro dell’Aula. Ora sono pronti a impugnare il piano davanti al Tar, a meno che non venga rimandato in Commissione. Siamo al fianco dei nostri eletti in Regione, che si trovano a combattere, esattamente come noi a Roma, con la tracotanza e la scarsa cultura istituzionale della maggioranza” concludono.