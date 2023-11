Piano sanitario, Arboscello (PD): “Tour nei territori per ascoltare cittadini e personale”

Liguria. “La sanità ligure è in crisi evidente e le anticipazioni del piano sociosanitario non sembrano dare risposte ai grandi problemi che affliggono la nostra Regione: liste di attesa infinite, carenza di personale medico, nessun investimento in formazione degli operatori. La Giunta Toti sembra pronta a presentare il solito libro dei sogni, che non risponde ai bisogni dei liguri e neanche alle indicazioni del PNRR per consolidare la sanità territoriale”.

Lo afferma il consigliere regionale PD Roberto Arboscello.

“Per prepararmi alla discussione in Consiglio Regionale, del prossimo martedì 21 novembre, ho organizzato un tour di cinque tappe in tutta la provincia di Savona per ascoltare cittadini, operatori e personale medico. Il primo appuntamento sarà nel ponente savonese, il prossimo giovedì 9 novembre ad Albenga, con la presenza anche del segretario regionale del Partito Democratico, il mio collega Davide Natale”.

“La battaglia sulla sanità è fondamentale per la nostra Regione. Il tema più sentito dai liguri e che più di altri rappresenta il fallimento del centrodestra, non può rimanere solo nelle aule istituzionale, ma deve essere portato nella società. Il mio impegno, con questo tour, è ascoltare e rappresentare il disagio di cittadini e operatori” conclude.