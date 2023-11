Piano asfalti ad Albenga: iniziati i lavori in via San Calocero

Albenga. È iniziata questa mattina la riasfaltatura di via San Calocero. Il traffico è consentito a senso unico alternato ed è regolato da un semaforo.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “È partita oggi l’asfaltatura di via San Calocero. Si tratta di un intervento particolarmente necessario e atteso che abbiamo programmato in sinergia con gli uffici comunali che ringrazio per la loro collaborazione. Questi interventi si inseriscono nel rifacimento dei piani viari che abbiamo finanziato con l’avanzo di bilancio”.

“Ricordo che nel frattempo, nelle prossime settimane, terminerà l’asfaltatura di via Papa Giovanni nel tratto che va fino all’intersezione con viale Liguria e ricordo altresì che e stata recentemente completata l’asfaltatura di viale Martiri”, conclude.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “Ricordo inoltre che sta terminando il secondo lotto di via Trieste attraverso il quale completeremo la sistemazione dei marciapiedi danneggiati dalle radici delle magnolie oltre che gli scivoli per i disabili, come mappati dal PEBA.

“Stiamo inoltre riprogrammando ulteriori interventi in base alle segnalazioni e al grado di priorità che l’amministrazione sta determinando. Come sempre le risorse sono una voce importante nelle scelte, così come la gravità dello stato di degrado del mando stradale”.