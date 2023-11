Piaggio Aerospace in Consiglio comunale a Villanova: “Sostegno ai lavoratori e al rilancio dell’azienda”

Villanova d’Albenga. La vertenza di Piaggio Aerospace e la procedura di vendita in corso dell’azienda aeronautica al centro del Consiglio comunale di Villanova d’Albenga, al quale hanno preso parte e sono state audite le rappresentanze sindacali e i rappresentanti dei lavoratori.

“Una azienda che fino a poco temo fa era uno di fiori all’occhiello dell’industria italiana. mentre oggi si trova ad affrontare uno dei suoi momenti più difficili: ora, dopo cinque anni di amministrazione straordinaria, si è da poco concluso il terzo ed ultimo bando di gara per la procedura di manifestazione di interesse per il suo acquisto” afferma Marco Braghin, esponente di Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune ed Alassio, consigliere comunale delegato della maggioranza.

“Questa è di fatto l’ultima opportunità che ha la Piaggio per salvarsi dal fallimento, vista la scadenza dell’ultima proroga del commissariamento prevista per l’11 maggio 2024. Le persone che abbiamo incontrato oggi, rappresentano i circa 800 lavoratori a tutt’oggi impiegati in azienda, 800 famiglie che da anni vivono nell’incertezza, che per anni hanno ricevuto vane promesse e che vedono come un lumicino di speranza di salvezza quest’ultima opportunità” aggiunge l’esponente dell’amministrazione comunale.

“Queste 800 persone e di conseguenza 800 famiglie, non hanno più bisogno di promesse, negli anni ne hanno ricevute troppe e non sono servite a nulla, hanno bisogno di certezze e di fatti. Ne ha bisogno anche il nostro Comune, nel quale è insediato lo stabilimento principale della Piaggio, ne ha bisogno anche tutto il territorio, che risente della ricaduta economico sociale rappresentata da questa azienda”.

“E’ per questo motivo che il Consiglio comunale di Villanova d’Albenga, anche con l’azione diretta del sindaco Pietro Balestra, ha deliberato di farsi da portavoce di questa ingente problematica sul territorio, garantendo la propria presenza, in collaborazione con il Comune di Genova e con la Regione Liguria, nei tavoli istituzionali in difesa dell’azienda, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori alla definizione di un percorso di acquisizione concreto con validi piani industriali di lungo periodo, che garantiscano il reale rilancio del sito produttivo” conclude il consigliere villanovese sulla seduta monotematica dedicata alla Piaggio.

“La segreteria Fim-Cisl Liguria vuole ringraziare il Comune di Villanova D’Albenga nelle persone del sindaco Pietro Balestra e degli assessori per la disponibilità, l’attenzione ed il supporto che hanno confermato alle lavoratrici e ai lavoratori Piaggio garantendo la propria presenza, in coordinamento con il Comune di Genova ed attivandosi con la Regione Liguria, che sarà impegnata in audizione tramite i capigruppo regionali con le stesse sigle sindacali di categoria per il prossimo 5 dicembre” sottolinea il sindacato.

“Il Comune di Villanova D’Albenga attraverso le opportune interlocuzioni sarà a fianco delle parti sindacali per sollecitare la Regione Liguria ed il Governo affinché lo stesso ente regionale si faccia carico di aprire insieme al sindacato un’interlocuzione con il Ministero, come garante nel coordinare e vigilare sul processo di vendita con il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali insieme alle istituzioni”.

Il Consiglio Comunale di Villanova D’Albenga all’unanimità ha espresso il proprio sostegno con un documento molto importante definendo l’azienda Piaggio un “baluardo” occupazionale, produttivo ed economico per il territorio del comune di Villanova d’Albenga, della provincia di

Savona e della regione Liguria.

“Come Fim-Cisl Liguria ribadiamo i ringraziamenti al Comune per aver trovato la massima convergenza sul fatto che, tutti i soggetti coinvolti, partendo dagli enti locali, debbano esercitare un ruolo per arrivare alla definitiva acquisizione garantendo continuità occupazionale e sviluppo industriale della Piaggio Aerospace nella sua interezza” conclude il sindacato.