Pallare, boscaiolo cade da oltre tre metri: soccorsi mobilitati

Pallare. Allarme nel pomeriggio di oggi per un boscaiolo soccorso nel territorio comunale di Pallare a seguito di una rovinosa caduta. Secondo quanto appreso, un 30enne era impegnato in attività forestali quando è precipitato a terra, facendo un volo di oltre tre metri.

L’episodio si è verificato intorno alle 17 e 30, per cause ancora in via di accertamento.

A seguito della caduta la persona ferita ha riportato alcuni traumi. Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza e l’automedica del 118: i soccorritori sono arrivati nell’area interessata dall’incidente dalla strada provinciale che collega Carcare, Pallare e Bormida.

Considerato l’iniziale quadro clinico è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, il quale non ha potuto operare nella zona per il forte vento. Tuttavia, a seguito delle prime cure dei sanitari, il 30enne è andato migliorando nel trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, nonostante le conseguenze della caduta, non è giudicato in pericolo di vita. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.