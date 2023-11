Orientamento, il Liceo Della Rovere pronto ad accogliere studenti e famiglie con open-day e laboratori di indirizzo

Savona. Anche quest’anno il liceo Della Rovere di Savona si prepara ad accogliere studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado che, con le loro famiglie, arriveranno a scuola per conoscere l’offerta formativa degli indirizzi Linguistico e Linguistico Esabac, Scienze Umane e Les, ma anche per visitare l’istituto e conoscere una rappresentanza di studenti, docenti e collaboratori.

Le date dell’orientamento in entrata sono le seguenti.

Gli open day di liceo Linguistico, Linguistico Esabac, Scienze Umane e LES sono sabato 25 novembre 2023 (disponibilità di posti già esaurita), sabato 16 dicembre 2023, sabato 13 gennaio 2024, sempre dalle 9 alle 12.30.

I laboratori di indirizzo si tengono martedì 12 dicembre 2023 per le Scienze Umane, giovedì 14 dicembre 2023 per il Linguistico Esabac, martedì 19 dicembre 2023 per il Les, sempre dalle 15 alle 17 (primo turno 15-16, secondo turno 16-17).

Per il laboratorio dell’indirizzo Linguistico ed Esabac si consiglia la prenotazione di entrambi i turni, così da poter fare attività in tutte le lingue presenti nell’offerta formativa.

Per tutti gli open day e i Laboratori le prenotazioni avvengono tramite il nostro sito internet una settimana prima della data prevista per l’evento. Le prenotazioni si effettuano a questa pagina.

Contestualmente agli open day, quest’anno è stato attivato un servizio di consulenza con la figura di una psicologa esperta in orientamento, per supportare le scelte e renderle ancora più consapevoli.