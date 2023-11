Dimensionamento scolastico, le minoranze in Regione: “Ignorate le richieste dei territori, rischio di commissariamento e ricorsi giuridici”

Genova. È arrivato tra le polemiche il via libera al piano di dimensionamento scolastico della Liguria, il documento con cui la Regione programma il complesso dell’offerta formativa stabilendo tra l’altro il numero di istituti. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dal consiglio regionale con 17 voti favorevoli e 9 contrari, ma l’opposizione avverte del rischio di commissariamento ed è pronta a chiedere le dimissioni dell’assessora Simona Ferro.

Il piano, infatti, avrebbe dovuto recepire le indicazioni del decreto Valditara che imponeva alla Liguria nuovi accorpamenti con l’obiettivo di tagliare 16 dirigenti scolastici. La Città metropolitana di Genova avrebbe dovuto individuarne sei, ma non sono mai stati deliberati. A Savona ne sarebbero spettati tre, ma la provincia ne ha inserito solo uno (Spotorno-Quiliano). Imperia doveva procedere con quattro accorpamenti e ne ha segnalati tre (uno viene deliberato in queste ore), mentre La Spezia è l’unica ad aver rispettato le indicazioni indicando tre fusioni.

La proposta di deliberazione 84 “Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2024-2025”, che accoglie le proposte delle province sugli accorpamenti dei plessi scolastici, secondo i criteri stabiliti dal Governo, è stata approvata con 17 voti a favore, 9 contrari e nessun astenuto. In Liguria dovranno essere accorpati 16 istituti: 6 nell’area metropolitana di Genova, 4 nella provincia di Imperia, 3 nella provincia di Savona e 3 nella provincia della Spezia. La proposta di deliberazione comprende le indicazioni delle province di Imperia, Savona e La Spezia, mentre ad oggi la Città metropolitana di Genova non ha fatto pervenire alcuna indicazione.

I consiglieri di minoranza Roberto Centi (Lista Sansa) e Sergio Rossetti (Gruppo Misto-Azione) hanno presentato un ordine del giorno per proporre un rinvio di 30 giorni dell’approvazione del provvedimento, possibilità prevista dalla legge “se motivata”. La proposta è stata respinta con 17 voti contrari e 8 favorevoli.

L’opposizione ha invitato la giunta a rinviare il provvedimento per chiedere una proroga dei termini di 30 giorni. Ma l’assessora Ferro, nonostante l’assist della consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia che ha proposto e ottenuto un’interruzione dei lavori d’aula per poter discutere il da farsi, ha deciso di portare comunque al voto il piano di dimensionamento scolastico, sebbene non rispettasse le prescrizioni del Governo. La giunta, a norma di legge, avrebbe potuto anche sostituirsi alle Province e deliberare in autonomia gli accorpamenti.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale: “La Liguria va dritta verso il commissariamento a causa del sedicente Piano di dimensionamento scolastico. Qualcosa che si può definire al massimo una bozza, che del piano non ha nulla, viste le carenze che vengono fuori ogni giorno da tutti i territori. Ultima la Città metropolitana di Genova, che, irresponsabilmente, non si è ancora espressa sugli accorpamenti che le vengono imposti. Il che apre le porte a un commissario che sarà chiamato a rimodellare la struttura formativa dei diversi comuni, ma senza conoscere il territorio e i bisogni di famiglie e studenti. Nonostante il tentativo in extremis di sospendere il provvedimento, anche da parte da alcuni consiglieri della maggioranza, la giunta ha deciso di portare a sbattere l’intera Regione contro un muro. Se in futuro ci sarà un pronunciamento contrario a questo provvedimento da parte del Tar oppure un commissariamento ad atta per la realizzazione del Piano di dimensionamento scolastico, l’assessora Ferro avrà un’unica strada: le dimissioni”.

“La discussione di oggi – prosegue Natale – dimostra ancora una volta la sordità della maggioranza, che vota in maniera supina a favore del documento sul dimensionamento scolastico senza curarsi delle proposte dell’opposizione che va sottolineato erano tutte nel merito e avevano il solo scopo di farsi voce delle richieste e dei bisogni dei cittadini e dei rilievi di sindaci e soggetti del mondo della scuola. Non è la minoranza che i colleghi della maggioranza hanno messo da parte con questo atto, ma i territori stessi e i cittadini. Tanto è vero che diversi sindaci hanno già espresso il desiderio di fare ricorso al Tar”.

“La Regione – aggiunge il consigliere PD – ha grandi responsabilità per non aver messo in mora la struttura genovese, che non ha fatto alcuna proposta. Qui come nelle altre province non vi è stato nessun livello di coinvolgimento e confronto, nonostante le decine di audizioni di sindaci, dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti d’istituto. La cartina di tornasole è il grande pasticcio che è nato a livello spezzino, in cui si è partorito un disegno che non ha nulla di organico, ma pensato solo per assecondare i desiderata di alcune amministrazioni che possono permettersi di alzare la voce perché vicine al centrodestra. Il tutto a scapito di chi non è lo è”.

“Oltre al merito c’è anche il metodo: abbiamo un presidente della Provincia, quella di Spezia, che esce con una delibera, poi si rende conto di doverla modificare per allegato e infine modifica l’allegato di modifica. La dimostrazione plastica di come non vi sia conoscenza delle procedure amministrative. La Regione Liguria copre questo disastro, non impone una visione razionale ma si accontenta di assecondare qualsiasi stramberia arrivi dai territori. Per completare il quadro, ricordiamo come tutto nasce da un decreto interministeriale che ha il solo scopo di risparmiare su qualche struttura amministrativa, senza pensare a quale siano le conseguenze per famiglie e docenti”, conclude Natale.

Fa eco il consigliere Dem Roberto Arboscello: “Il piano di dimensionamento scolastico benché sia nato male a livello nazionale, è stato gestito in maniera pessima a livello regionale. Al rischio già presente di sopprimere, seguendo il quadro normativo nazionale, le istituzioni scolastiche nelle aree con minor densità demografica, con il preludio all’eliminazione dei servizi scolastici, si è aggiunta una gestione superficiale di Regione Liguria”.

“La giunta non ha indirizzato il processo e ha permesso un approccio disomogeneo tra le diverse province. Così mentre la Provincia di Savona ha accettato solo in parte il quadro normativo di riferimento deliberando un solo accorpamento (Quiliano-Spotorno) rispetto ai tre previsti, la Città metropolitana di Genova ha rimandato il problema, non prendendo alcuna decisione sul ridimensionamento scolastico e di fatto evitando il problema, con il rischio concreto ora del commissariamento. Vince chi è più furbo. È il metodo di governo del centrodestra, con la Giunta Toti incapace di contrastare i tagli sbagliati del Governo Meloni , che seguono criteri discriminatori, e crea ulteriore diseguaglianza tra i diversi territori della Liguria, per incapacità di esercitare direzione e responsabilità politica”.

Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino: “Oggi in consiglio regionale si vota un piano di dimensionamento scolastico che non è un piano. Un fallimento di questa giunta che per meri motivi burocratici non riesce ad accettare la nostra proposta come opposizione di rinviare l’invio del piano, chiedendo un mese aggiuntivo per ottenere una visione chiara da Ventimiglia fino a Sarzana”.

“Nel piano, sorprendentemente, non è inclusa la valutazione del dimensionamento scolastico della città metropolitana di Genova che rappresenta circa il 58% del territorio della regione ligure. Ci sono poi molte perplessità su quello che sta avvenendo nella provincia di La Spezia dove si registrano forti tensioni tra comuni e istituti scolastici. Il piano è stato giudicato inadeguato dai sindacati durante le audizioni in commissione regionale e molti soggetti intervenuti hanno addirittura ipotizzato la possibilità di ricorsi giuridici. Ma, nonostante i tentativi nella commissione di questa mattina, la maggioranza di centrodestra, per motivi burocratici e incapacità di governare il processo, ha deciso che si voterà oggi”.

“Visto il rifiuto della nostra proposta, qualora ci fosse un commissariamento da parte del Governo sulla Città Metropolitana che non ha deciso entro i tempi previsti, l’assessore Ferro dovrà dimettersi in quanto, caparbiamente, non ha voluto accettare la nostra proposta di mediazione che dava come, previsto dalla legge regionale, dignità al consiglio di decidere sulla materia. Inoltre altri territori potrebbero affrontare ricorsi giuridici che minacciano di compromettere completamente questa importante manovra. È la prima volta che la regione si trova senza un piano scolastico perdendo la visione necessaria per uno dei provvedimenti cruciali emanati dal consiglio regionale”.

Il consigliere Luca Garibaldi (PD-Articolo Uno) ha detto che che non è opportuno deliberare oggi e sancire così che le province possono anche non deliberare. Ha commentato che non si tratta di un dimensionamento, ma di una resa politica della Regione nei confronti della Città Metropolitana. Un dimensionamento con un buco di 600.000 abitanti su 1.500.000 non è accettabile.

“Con questa delibera sconclusionata calpestiamo i bambini, la nostra scuola e le leggi: sono francamente frastornato e irritato – interviene Pippo Rossetti di Azione -. La Città metropolitana di Genova non ha deliberato e in consiglio regionale oggi viene presentato un piano che ci porta dritti verso il commissariamento. Arriverà un commissario che non terrà conto dei criteri che consentono di agevolare la coesione e la coerenza e di contrastare la dispersione scolastica. Tutto questo perché il sindaco Bucci non fa la delibera, perché l`assessore regionale Ferro non porta una proposta e impedisce al consiglio regionale di esercitare il potere sostitutivo come previsto dalla legge”.

Per il consigliere della Lista Sansa Roberto Centi “non si tiene conto della possibilità dalla legge di bilancio nazionale voluta dalla stessa maggioranza che guida questa regione: si dovrebbe sospendere immediatamente questo provvedimento, noi abdichiamo al nostro ruolo di funzione programmatoria della scuola e ci pieghiamo ai desiderata di qualche potente perché a null`altro risponde questo provvedimento. A questo punto, mi aspetto che i presidenti di Provincia si oppongano anche al Piano sociosanitario e alla programmazione degli ospedali sul territorio. Non si può votare una vergogna di questo tipo”.

“Respingo ogni accusa che mi è stata mossa in cui si dice che non ho fatto il mio dovere, che sono stata latitante – ha replicato Ferro -. Credo di avere svolto il mio compito ed essere andata anche un po’ oltre. Per me è importante ascoltare i territori e questo è il risultato delle esigenze manifestate dai territori. Mi trovo con una situazione che riporterò al ministro Valditara”.

L’assessore ha ricordato anche che entro il 30 settembre erano arrivate solo le delibere di Savona e Imperia, ancorché non complete. Ha inoltre sottolineato di avere svolto incontri tra amministratori comunali, dirigenti scolastici e tecnici regionali, una volta ravvisata, grazie all’ascolto che non è mai mancato, la necessità di un aiuto in questo senso.

Nessun intervento da parte della maggioranza di centrodestra durante la discussione.