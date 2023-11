Nuovo gazebo del comitato “Insieme per Quiliano”: “Grave immobilismo di tante amministrazioni, i cittadini vogliono il cambiamento”

Quiliano. Seconda giornata di confronto con i cittadini, sabato 25 novembre, per il comitato “Insieme per Quiliano”, che ha allestito un gazebo in piazza Caduti Partigiani.

Il gruppo ha riscontrato “una partecipazione ed un interesse della popolazione del capoluogo comunale ben superiore a quanto manifestato il 18 novembre scorso a Valleggia. Anche in questa occasione i cittadini si sono avvicinati al tavolo per informarsi, fare richieste e colloquiare con i rappresentanti del Comitato”.

“Le copie del volantino di presentazione sono state esaurite ed il modulo con le richieste di indicazione dei tre argomenti ritenuti prioritari per il futuro di Quiliano è stato compilato ed inserito nell’apposita urna. I principali argomenti trattati, in linea di massima, sono quelli già evidenziati a Valleggia, con alcune varianti e precisazioni, anche perché le problematiche più sentite sono pressoché comuni a tutto il territorio comunale, per quanto vasto, con alcune varianti specifiche dei singoli nuclei urbani , località e frazioni”.

“Dialogando con le persone che abbiamo incontrato è emersa la volontà e la determinazione nel voler cambiare le cose sottolineando il fatto che, oramai, a Quiliano sono ben cinque le amministrazioni che hanno seguito una linea comune di grave immobilismo, lasciando che le cose continuassero a peggiorare. In concomitanza della giornata internazionale contro la violenza contro le donne, le componenti il comitato hanno distribuito materiale informativo di contrasto e prevenzione del fenomeno”.

“Nei prossimi giorni renderemo pubblici i risultati del sondaggio, convinti di avere una situazione sempre più articolata e precisa di ciò che i quilianesi sentono e chiedono. Presto saremo presenti, in varie forme, anche nelle altre località e frazioni per aumentare la partecipazione e formare un quadro, il più completo possibile, delle esigenze e delle proposte di tutto il comprensorio comunale”.