Notte di terrore in carcere, Alberto Scagni “sequestrato e torturato per ore da altri due detenuti”

Liguria. Alberto Scagni nuovamente picchiato in carcere a poco più di un mese dall’episodio che si è verificato in quello di Marassi. Il 42enne, condannato a fine settembre a 24 anni e 6 mesi di carcere per avere ucciso la sorella Alice, era stato trasferito nel penitenziario di Valle Armea, a Sanremo, e stando a quanto denunciato dal Sappe nella notte tra mercoledì e giovedì ha subito un altro pestaggio da parte di due detenuti.

Vincenzo Tristaino, segretario regionale Sappe per la Liguria, denuncia che due detenuti di nazionalità marocchina hanno “tenuto in ostaggio” Scagni, “torturandolo per ore, fin quasi a ucciderlo. Tutto è sarebbe avvenuto nel padiglione Z del reparto C, dove sono contenuti i detenuti protetti. Sempre nella stessa cella, un altro detenuto, italiano, è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno”. Tristaino aggiunge che “gli artefici del sequestro di persona e delle lesioni gravi, in stato alterato per alcool fatto in modo artigianale in cella macerando la frutta e ingerendo terapia, hanno anche spaccato tutta la cella. Il detenuto torturato, picchiato a sangue con una violenza inaudita, è ricoverato in ospedale con ferite, anche da taglio e contusioni in tutto il corpo. Solo un gruppo di agenti, coordinati dal vicecomandante presente sul posto, hanno fatto irruzione con caschi protettivi e scudi per fare strada ad altri poliziotti al fine di salvare l’ostaggio e portarlo in ospedale”.

Nel carcere di Sanremo sono intervenuti anche, dal carcere di Imperia, il comandante, il direttore del penitenziario e il magistrato di turno, che erano presenti nelle operazioni nella sezione detentiva “e sono stati anche oggetto del lancio di una gamba di legno ricavato da un tavolo “. Un poliziotto sarebbe rimasto ferito nel corso dell’irruzione in cella, ricavando due costole rotte e 21 giorni di prognosi. Non è chiaro quanto siano gravi le condizioni di Scagni, trasferito al Santa Corona.