Nel 2022 l’economia savonese cresce, trainano i porti e il turismo: il bilancio della Camera di Commercio

Savona. Nel 2022 cresce l’economia della provincia di Savona con +10% del valore aggiunto. Cresce l’industria (21%), ma anche il comparto commercio-turismo-trasporti e logistica con un incremento del +12%. Numeri positivi anche per le altre attività terziarie (+4,4%). E’ il bilancio della Camera di Commercio Riviere di Liguria presentato oggi pomeriggio nella sede. Prima della presentazione del rapporto economico si è insediata la Consulta territoriale di Savona, organismo previsto dallo Statuto dell’ente con lo scopo di curare le istanze dei singoli territori provinciali, formulando proposte e pareri al Consiglio.

Con quasi 29mila euro di valore aggiunto pro capite nel 2022, Savona si colloca al 42esimo posto tra le province e guadagna 7 posizioni rispetto al 2021. Nel 2022 le imprese in provincia di Savona sono 29.057 con una diminuzione del -2,3% ma si è assistito alla ristrutturazione del sistema produttivo, diminuiscono le ditte individuali e crescono le società di capitali. Il tasso di occupazione ritorna al 66,1 %, il comparto commercio-turismo-pubblici esercizi costituisce il 27,3% del totale dell’occupazione provinciale. Turismo monomercato (di prossimità) con pochi stranieri rispetto alle altre province liguri.

Trainano i porti e il turismo che ha avuto una notevole ripresa dopo lo shock dovuto alla pandemia. Una parte preponderante è rappresentata dall’economia del mare: Savona è la sesta tra le province italiane e quinta per occupati. Il mercato del lavoro nel 2022 in crescita del +5,6% con la flessione del tasso di cassa integrazione. Si stimano 4500 figure in ingresso (70 in meno ma è dato modesto perchè si registrava rimbalzo post Covid).

In questa provincia – evidenzia Paolo Cortese, Centro Studi Tagliacarne – si assiste a un paradosso economico: secondo la teoria dell’economia classica all’aumentare dell’età media diminuisce la produttività e la capacità di generazione ma qui accade il contrario. Dal 2017 al 2019 si rileva una impennata di 40% della produttività del lavoro.

Soddisfazione del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi: “I dati sono positivi ma la provincia di Savona è stata decisamente reattiva nel post Covid. Il dato negativo è l’invecchiamento della popolazione e questo ci preoccupa per la forza lavoro e le forze umane che per lo sviluppo sono assolutamente necessarie”.

“Condividere analisi ed elaborazioni vuol dire stimolare la riflessione su dove siamo e dove stiamo andando mirando al meglio azioni e scelte decisive – ha aggiunto il Segretario generale, Marco Casarino -. Con questo obiettivo abbiamo deciso di rendere una costante l’appuntamento col Rapporto annuale sull’economia locale. Così come costanti sono divenuti i report congiunturali trimestrali, i report mensili sui dati Excelsior dedicati alle previsioni occupazionali delle imprese, le elaborazioni di dettaglio sui dati Unioncamere – Movimprese e Istat. E, da quest’anno, anche la pubblicazione “Fai la scelta giusta”, per l’orientamento alle professioni. Un grande patrimonio a disposizione di tutti”.

Il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra fa notare che il turismo a Savona è cresciuto meno rispetto ad altre province e questo richiede una riflessione. Fa eco il presidente degli Industriali Angelo Berlangieri: “Mancano i numeri delle presenze nelle case ad uso turistico e comportano una problematica rilevante anche per quanto riguarda la competività tra destinazioni. Il lavoro fatto sulle strutture ricettive censite (b&b) ha fatto aumentare le presenze turistiche a Levante che già esisteva ma era in nero. Il valore della redditività dell’industria alberghiera è in calo, le aziende del mondo alberghiero purtroppo stanno vedendo erodere, per essere competitivi stanno abbassando i prezzi di vendita. Oltre ad arrivi e presenze bisognerebbe aggiungere la capacità di produrre il valore aggiunto”.

Fabio Musso (Legacoop Savona) pone l’attenzione sull’anzianità della popolazione: “Noi stiamo cercando linee di sviluppo imprenditoriale sul territorio ma abbiamo una previsione futura dove non ci saranno i lavoratori per mettere a terra le idee. Siamo la provincia più anziana d’Italia e abbiamo un flusso migratorio che copre questa difficoltà ma non la risolve, noi non sappiamo come trovare i lavoratori. Bisogna trovare il modo per essere appetibili e non far scappare i pochi giovani che abbiamo”.

LA CONSULTA TERRITORIALE

La consulta, che resterà in carica fino al termine dell’attuale mandato consiliare, risulta così composta: Sandro Gagliolo (in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori), Luca De Michelis (Unione provinciale agricoltori), Antonio Ciotta (Coldiretti), Fulvia Becco (Confartigianato), Matteo Sacchetti (CNA), Alessandro Berta (Unione industriali), Giancarlo Cerisola (Confesercenti), Andrea Valle (Confcommercio), Simone Gaggino (Confcooperative), Fabio Musso (Lega ligure delle Cooperative e mutue), Stefano Veggi (AGCI), Chiara Fareri (ABI), Simone Pesce (Sindacati dei lavoratori), Gian Luigi Taboga (Associazione dei Consumatori), Maurizio Ferro (Ordine e collegi professionali). A presiedere la Consulta territoriale di Savona sarà il consigliere camerale Enrico Schiappapietra.

“L’importanza della Consulta territoriale risiede nel valore dei suoi componenti, espressione del sistema associativo del territorio. Il lavoro della Consulta deve essere focalizzato su macro-tematiche rilevanti, in modo che le istanze del territorio vengano recepite dagli organi camerali, attraverso l’elaborazione di proposte strategiche da portare alla Giunta ed al Consiglio camerale per le valutazioni e le scelte di merito, e possano diventare cassa di risonanza per altri attori istituzionali, in una logica di cooperazione funzionale alla crescita economica e allo sviluppo delle imprese”, ha detto il presidente della Camera di commercio, Enrico Lupi.