Mutui, in Liguria domina il tasso fisso (80%) e crescono le surroghe

Liguria. I mutui per l’acquisto di abitazioni, che rappresentano circa i due terzi dell’indebitamento totale delle famiglie, si sono ridotti dello 0,9 per cento. La domanda di nuovi finanziamenti è calata anche in connessione con il rialzo dei tassi di interesse. E’ la fotografia tracciata dalla Banca d’Italia per la Liguria nell’ultimo report economico-finanziario relativo al primo semestre del 2023.

Dal lato dell’offerta, l’orientamento degli intermediari è rimasto sostanzialmente invariato, mentre le nuove erogazioni del primo semestre sono diminuite, raggiungendo il livello minimo degli ultimi 5 anni: le operazioni di surroga o sostituzione, finalizzate a ottenere condizioni economiche migliori rispetto a quelle inizialmente pattuite, sono leggermente cresciute, pur continuando a rappresentare una quota marginale delle erogazioni totali (5,1 per cento).

Tra i dati per il settore immobiliare e dei mutui, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) medio applicato alle nuove operazioni finalizzate all’acquisto di abitazioni è salito al 4,3% (3,5% nell’ultimo trimestre del 2022). Dopo oltre un biennio, il costo dei mutui a tasso variabile è tornato a superare quello dei finanziamenti a tasso fisso, che hanno rappresentato oltre l’80% delle erogazioni complessive.

“In un contesto caratterizzato dal forte rialzo dei tassi di interesse, i criteri applicati dalle banche sono divenuti più restrittivi», ha spiegato Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo. «L’irrigidimento delle condizioni, che si è manifestato attraverso una lieve riduzione delle quantità concesse e un contenuto aumento dei margini applicati ai clienti più rischiosi, ha riguardato proprio il comparto delle costruzioni, oltre che dei servizi”.

Nell’ambito del mercato creditizio, quindi, con riferimento alle famiglie, nella prima parte del 2023 la domanda di prestiti per l’acquisto di abitazioni si è ridotta; le richieste di credito al consumo sono invece tornate a crescere leggermente. I criteri di offerta sono rimasti sostanzialmente invariati per i mutui, mentre per il credito al consumo sono saliti gli spread medi applicati alla clientela più rischiosa.

«E’ chiaro che anche la realtà ligure ha sofferto la congiuntura generale relativa ai rialzi dei tassi di interesse che nel primo semestre dell’anno hanno indubbiamente frenato le transazioni immobiliari – ha avvertito Spiezia -. I dati resi noti dalla Banca d’Italia confermano una situazione di incertezza sul fronte del mercato creditizio e finanziario, nel quale banche e istituti finanziari hanno ristretto, inevitabilmente, le possibilità di operazioni e compravendite standard, mentre si registra un primo aumento delle surroghe o richieste di sostituzione dei mutui, una tendenza in crescita, secondo gli ultimi indicatori, anche nel secondo semestre di quest’anno».

Secondo Spiezia, da un lato una maggiore apertura bancaria e finanziaria per far fronte alle esigenze di famiglie e altri investitori, dall’altro, lo stop dall’Europa a nuovi rialzi del costo del denaro, potrebbero portare, con il nuovo anno, a una prima attesa schiarita e determinare così maggiori certezze per l’erogazione di nuovi mutui.

“Secondo le nostre stime, il valore delle stesse operazioni ipotecarie dovrebbe mantenersi ancora costante per tutto il primo semestre del 2024, confermando ancora una spiccata convenienza per mutui a tasso fisso, che anche in Liguria hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle transazioni di quest’anno” ha concluso l’amministratore delegato di Telemutuo.