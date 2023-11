Liguria. Minimo di bassa pressione centrato tra Sicilia e Tunisia con circolazione depressionaria su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Persiste una ventilazione settentrionale sulla nostra regione che rende però le giornate piacevoli e accompagnate da un cielo terso praticamente ovunque.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 novembre avremo cielo soleggiato e limpido ovunque da ponente a levante. Qualche nube basse addossata sul versante padano dei rilievi centrali nelle prime ore del mattino.

Venti forti di tramontana su tutto il settore centro-occidentale, crinali appenninici e val di Vara. Mare mosso o molto mosso al largo per onda di terra formata, stirato/poco mosso sotto costa, specie lungo la Riviera di levante. Temperature generalmente stazionarie o in leggero in calo, specie dalla sera: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 7 e 13 gradi.

Venerdì 24 novembre mattinata nel complesso soleggiata ovunque, qualche addensamento in più sui settori centrali della regione al pomeriggio.

Venti deboli di direzione variabile. Mare calmo o poco mosso ovunque. Temperature stazionarie.

Sabato 25 novembre mattinata nel complesso soleggiata ovunque, qualche addensamento in più sui settori centrali della regione al pomeriggio.