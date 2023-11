Liguria. Sul medio basso Tirreno è presente una circolazione depressionaria, mentre l’espansione dell’anticiclone sul vicino Atlantico determina il rinforzo delle correnti settentrionali apportatrici di un tipo di tempo più secco e freddo sulla Liguria.

Anche oggi, sulla nostra regione, il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede venti settentrionali tesi, tra Tramontana e Grecale, a tratti forti sui crinali appenninici, Capo Mele, zone al largo del Ligure. Tutto ciò provocherà mare agitato al largo per onda di terra formata, mosso altrove, stirato/poco mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature in calo, specie nell’interno dove la minima sarà tra +2 e +8° C, la massima tra +7 e +11° C. Sulla costa minime tra +8 e +16° C, massime tra 12 e 17° C.

Giovedì 23 novembre i venti rimangono tesi dai quadranti settentrionali, con rinforzi su Capo Mele e Mar Ligure al largo. Ancora qualche addensamento residuo a Levante, soleggiato con cielo in prevalenza sereno altrove. Mare generalmente mosso, stirato dal vento, sotto costa. Molto mosso al largo. Temperature in aumento, specie sui rilievi appenninici.

Venerdì 24 novembre sempre venti tesi dai quadranti settentrionali, rinforzi su Capo Mele e Mar Ligure al largo. Ancora qualche addensamento residuo a Levante; soleggiato con cielo in prevalenza sereno altrove.