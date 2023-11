Liguria. “Le ultime mareggiate e i danni lungo le coste impongono una riflessione immediata sulle risorse necessarie, nel più breve tempo possibile, per proteggere il litorale”, commenta il deputato PD Luca Pastorino, nel giorno di ennesima emergenza per le coste liguri flagellate dalle onde.

E il deputato Dem aggiunge: “Occorre un sistema paese che oltre a occuparsi del rischio su terra si occupi anche della protezione delle coste visto il costante aumento delle frequenza dei fenomeni che stanno flagellando la Liguria e non solo, anche per esempio utilizzando i proventi dei canoni demaniali marittimi che sono aumentati negli ultimi anni”.

“Anche questa mattina ho fatto visita a due associazioni sportive nel levante genovese a cui il canone è aumentato a dismisura e ha subito danni enormi per questa mareggiata. Bisogna prendere coscienza che la protezione dell’abitato è un tema di protezione civile nazionale che ha bisogno di programmazione oltre che delle giuste risorse” conclude Pastorino.

Da Savona, intanto, secondo quanto riportato dalle stesse associazioni dei balneari, si sta sempre più allungando la lista degli stabilimenti e strutture colpite dalla forza del mare, che registrano ingenti danni, in particolare in via Nizza e nella zona delle Fornaci: passata la situazione emergenziale si vedrà nel dettaglio la conta dei danneggiamenti, che hanno interessato diversi tratti costieri della riviera.