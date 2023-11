Lotta alla violenza sulle donne, le esperte di “Telefono Donna” ospiti nella sede di Infineum: “Rispetto delle persone valore imprescindibile”

Vado Ligure. Infineum Italia ha ospitato, nella sede di Vado Ligure, la presidente dell’Associazione Telefono Donna di Savona Odv Simonetta Degrossi, e Alice Guana, psicologa e psicoterapeuta specializzata nelle problematiche relative alla violenza.

In occasione dell’incontro, le due esperte hanno guidato i dipendenti dell’azienda attraverso un’interessante analisi di quelli che sono i comportamenti violenti più comuni, in ambito personale e professionale, del come identificarli e soprattutto prevenirli.

Il Centro Telefono Donna (grazie all’esperienza maturata con il servizio d’ascolto telefonico e alla continuità del lavoro svolto dalle volontarie, con la collaborazione di counselors e mediatrici culturali, ed il supporto dell’equipe tecnica composta da psicoterapeute, psicologhe ed avvocati) rappresenta un punto di riferimento per tutte le donne del territorio provinciale, una risposta concreta alla volontà di affrontare e risolvere problematiche personali e familiari legate ai maltrattamenti e violenze.

L’iniziativa è nata in seguito a una proposta del Team DE&I (Diversity, Equity & Inclusiveness) di Infineum Italia, un gruppo composto da colleghi appartenenti a varie funzioni all’interno della sede di Vado Ligure che ha l’obiettivo di proporre iniziative e attività volte all’inclusione, all’accettazione, al rispetto delle diversità e all’equità.

“L’incontro con la psicologa ha dato vita a una discussione aperta e coinvolgente tra i colleghi e all’intenzione da parte della direzione aziendale di garantire una continuità rispetto al tema trattato – spiegano dall’azienda – Essendo il rispetto delle persone uno dei valori imprescindibili di Infineum, l’attenzione sul tema è da sempre molto alta. La violenza si manifesta infatti in tante forme, è presente anche nei posti più virtuosi e può interessare ciascuno di noi o dei nostri cari; cogliere per tempo la predisposizione all’aggressività e mettere in campo azioni preventive sono tra gli strumenti più efficaci che abbiamo a disposizione per tutelare e proteggere noi stessi e le persone a noi vicine”.