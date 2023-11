Letimbro, la carica dei giovani Zaccariello e Belmonte: “Siamo un gruppo compatto, ora testa ai prossimi impegni”

Savona. Una vittoria foriera di sorrisi e buon umore. Domenica scorsa la Letimbro ha centrato il secondo successo consecutivo superando la Priamar al “Levratto” con il risultato di 1-3. Ad apporre la sua firma sulla vittoria dei gialloblù è stato ancora una volta Mattia Zaccariello, giovane classe 2003 protagonista di un ottimo inizio di stagione.

“Siamo sempre pronti per sfidare ogni squadra – ha chiosato l’attaccante nel post gara -. In allenamento il mister prepara le partite davvero molto bene. Ci diamo una mano a vicenda, questo è importante. Sono molto felice per la mia prestazione odierna”.

A fare eco al compagno è stato Marco Belmonte, centrocampista anch’egli classe 2003 il quale ha dichiarato: “Prepareremo i prossimi impegni con massima serietà e intensità. Siamo un gruppo compatto, i più esperti aiutano noi giovani e viceversa. Vogliamo fare bene”.

Infine Zaccariello ha concluso l’intervista svelando di non volersi focalizzare sui propri obiettivi personali, bensì su quelli di squadra: “Diamo sempre il massimo, più avanti vedremo dove saremo”.