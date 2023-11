La Rari Nantes Savona riesce ad avere la meglio sul Vasas e si prende il primo posto nel girone

Savona. Sorpasso compiuto. La Bper Rari Nantes Savona, dopo il pareggio nella finale dello scorso anno e le due sconfitte successive in terra magiara, riesce finalmente ad avere la meglio sul Vasas e lo scavalca al primo posto nel girone di seconda fase della Euro Cup, ad una giornata dal termine. La qualificazione al turno successivo, per entrambe le squadre, è matematica.

Di fronte a quasi trecento spettatori, i biancorossi si sono imposti grazie ad una prestazione in crescendo. Un match molto intenso, giocato dai savonesi in maniera egregia. Dopo un inizio di studio i ragazzi di Alberto Angelini hanno cominciato a macinare gioco e a mettere in difficoltà i magiari. La grande tecnica della squadra ungherese nulla ha potuto contro il ritmo, la freschezza e il grande agonismo messo in vasca dal Savona. Il pubblica, che ha contestato vibratamente l’arbitraggio, ha capito che era la serata buona per prendersi la meritata rivincita sulla squadra che lo scorso anno ha prevalso nella finale di Coppa Len. Sulla spinta piena di entusiasmo della Zanelli i biancorossi, a tre minuti dalla fine, si sono portati in vantaggio di tre reti e, nonostante l’ultimo disperato tentativo ungherese, hanno sigillato il successo sul punteggio finale di 16 a 13.

La cronaca. La Rari deve fare a meno dello squalificato Durdic. Gli ospiti, oggi privi di Konarik, sbloccano il risultato dopo 59″ con Burian. Pareggia i conti Patchaliev a 5’36”, poi il Vasas si porta sul doppio vantaggio con le segnature di Rasovic e Selley-Rauscher. La Rari non ci sta e ristabilisce la parità con le reti di Vavic e Figlioli. Il primo tempo, però, è degli ungheresi, grazie ai centri in superiorità di Burian e Bedo, intervallati da quello di Urbinati, anch’egli a segno con l’uomo in più.

Nel secondo tempo, dopo 1′, Dedovic porta il Vasas sul più 2. Poi, però, i savonesi piazzano un break di 3 a 0, firmato da Figlioli, Campopiano ed ancora Figlioli: a 2’48” Rari per la prima volta in vantaggio, 7-6. Negli ultimi 78 secondi di gioco segnato Batori a uomini pari, Randelovic e Vavic in superiorità. Al cambio vasca il risultato è di 8 a 8.

Nel terzo tempo la Rari rimette la testa avanti col gol di Patchaliev dopo 1’31”. Replica Randelovic, su una superiorità numerica che costa il terzo fallo grave di Urbinati. Passano 15 secondi e Vavic realizza il 10-9. A seguire è Patchaliev, a 4’29”, a dare al Savona il primo doppio vantaggio: 11-9. Burian riporta in scia gli ungheresi; Guidi sigla il 12-10. A 59″ dalla fine del terzo tempo Randelovic segna il gol del 12-11. Poi è Dala ad uscire per raggiunto limite di falli.

Gli arbitri fischiano falli gravi con grande frequenza e dopo 44″ del quarto tempo anche Rocchi termina anzitempo la sua partita. Sull’azione che ne nasce Rasovic pareggia: 12-12. La Rari Nantes, però, è determinata a fare bottino pieno: Erdelyi va a bersaglio; Batori commette il suo terzo fallo grave e Bruni trasforma in rete la superiorità per il 14-12.

Pure Guidi per tre falli e Figlioli per proteste finiscono la loro gara, lasciando la Rari con nove giocatori a disposizione, ma nel mezzo c’è il gol di Bruni per il 15-12 che mette al sicuro il risultato. Lakatos firma la rete numero 13 degli ospiti, poi a 6″ dalla sirena anche il capitano Rizzo scrive il proprio nome nel tabellino fissando il punteggio finale sul 16-13.

Grande protagonista il portiere Gianmarco Nicosia che afferma: “Daje, ce l’abbiamo fatta! Sono contento soprattutto per la squadra. Siamo arrivati a questo match dopo un periodo molto intenso con partite molto impegnative, con questa vittoria facciamo filotto. Meglio di così non si poteva. Siamo partiti un po’ così, ma lo avevamo messo in conto, sapevamo, però, di avere le carte in regola per poter centrare la vittoria. Siamo contenti perché abbiamo sfatato la striscia negativa col Vasas. La cosa più importante, però, è che ci siamo qualificati agli ottavi”.

I biancorossi salgono a quota 12 punti in classifica; il Vasas resta a 10. Honved e Apollon Smyrnis, terza e quarta, salutano la competizione. L’ultimo impegno della squadra allenata da Angelini sarà in casa dell’Honved.

La Bper Rari Nantes Savona tornerà a giocare, ancora in casa, sabato 25 novembre alle ore 15, contro l’Iren Genova Quinto.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – A-HID Vasas Plaket 16-13

(Parziali: 4-5, 4-3, 4-3, 4-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 3, Figlioli 3, Vavic 3, Rizzo (cap.) 1, Urbinati 1, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 1, Bragantini, Erdelyi 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

A-HID Vasas Plaket: Levai, Rasovic 2, Dedovic 1, Randelovic 3, Zerinvary, Selley-Rauscher 1, Dala, Burian 3, Lakatos 1, Batori (cap.) 1, Bedo 1, Batizi, Mizsei. All. Slobodan Nikic.

Arbitri: Georgios Stavridis (Grecia) e Nenad Peris (Croazia). Delegato Len: Dejan Perisic (Serbia).

Note. Superiorità numeriche: Savona 6 su 13, Vasas 8 su 18.

Usciti per tre falli: a 5’27” dalla fine del terzo tempo Urbinati; a 7’16” dalla fine del quarto tempo Rocchi; a 4’02” dalla fine del quarto tempo Guidi. A 2’46” dalla fine del quarto tempo è stato espulso con sostituzione per proteste Figlioli.

A 2’10” dalla fine del secondo tempo è stato ammonito per proteste Angelini.