Savona. La Bper Rari Nantes Savona non perde colpi. A due soli giorni di distanza dal successo sul Vasas, che è valso ai biancorossi il primato nel girone di Euro Cup, la formazione allenata da Alberto Angelini si è aggiudicata il derby con l’Iren Genova Quinto.

La Rari Nantes si è imposta con 8 reti di scarto, aggiudicandosi tutti e quattro i parziali. Il successo finale dei padroni di casa non è mai parso in discussione.

La cronaca. Apre le marcature Durdic dopo 24″; ne passano altrettanti e pareggia i conti l’ex Molina Rios. Figlioli a 1’24” chiude in rete una superiorità numerica; a 4’43” è Durdic a dare ai locali il doppio vantaggio. Poi segna ancora Molina Rios, quindi Bruni realizza il 4 a 2.

Nel secondo tempo la Rari allunga. A 2’04” di gioco Erdelyi sigla il 5-2, poi è Figlioli a portare i savonesi sul più 4. Negli ultimi 25 secondi prima del cambio vasca vanno a segno Bruni e Figari. A metà gara il risultato è di 7-3.

Il terzo tempo vede Rizzo da una parte e Villa dall’altra trasformare un rigore; a 6’05” c’è ancora un tiro dai cinque metri, per la Rari, e Durdic lo realizza: 9-4. La rete di Di Somma tiene vivo il Quinto, ma Bruni firma il gol del 10 a 5 che rende il quarto tempo “garbage time”.

Pallanuoto, Serie A1: il derby tra Bper Rari Nantes Savona e Iren Genova Quinto

Tuttavia la Rari Nantes Savona fa contento il suo allenatore e continua a giocare, cercando la rete. Va a bersaglio Rocchi, poi, dopo due reti ospiti siglate da Molina Rios e Nora, c’è l’assolo finale di Campopiano che realizza la tripletta personale nel giro di 1 minuto e 40 secondi. Chiude le marcature il gol di Erdelyi in superiorità per il definitivo 15-7.

La Bper Rari Nantes Savona consolida la seconda posizione in classifica, rimanendo a 3 punti di distanza dalla Pro Recco e portandosi a più 6 sulle inseguitrici. Mercoledì 29 novembre, alle ore 20, i biancorossi ospiteranno la Pallanuoto Trieste, oggi sconfitta a domicilio dal Telimar.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 15-7

(Parziali: 4-2, 3-1, 3-2, 5-2)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev, P. Figlioli 2, M. Vavic, V. Rizzo 1, A. Urbinati, L. Bruni 3, E. Campopiano 3, M. Guidi, B. Durdic 3, B. Erdelyi 2, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini.

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa 1, G. Molina Rios 3, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 1, F. Panerai, G. Pianezza, J. Gambacciani, A. Spoli, A. Massa. All. Bittarello.

Arbitri: L. Bianco e Petronilli.

Note. Usciti per limite di falli Patchaliev (S) e Rocchi (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 8 su 16 più 2 rigori realizzati, Quinto 4 su 10 più 2 rigori di cui 1 realizzato.