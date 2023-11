IVG Lavoro, le migliori opportunità sul nostro portale: ecco le ultime inserite

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le ultime offerte di lavoro pubblicate (fino ad oggi, 20 novembre).

ADDETTI BANCO BAR E GELATERIA

Nell’ottica di potenziare la propria offerta, ZELO Gelateria Bar Tavola Fredda in Savona ricerca giovani ambosessi: Addetti al Banco Bar e Gelateria, Personale di Sala e piccola cucina.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetti-banco-bar-e-gelateria/

RESPONSABILE DI SALA

L’Hotel Continental di Pietra ligure è alla ricerca di un responsabile di sala per la nuova stagione (Dicembre 2023 – Ottobre 2024).

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/responsabile-di-sala-pietra-ligure

IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale in Finale Ligure ricerca figura contabile con esperienza per gestione contabilità ordinarie, semplificate e forfettarie.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/impiegato-a-contabile-4/

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ED ALL’ETICHETTATURA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per primario cliente un’una ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ED ALL’ETICHETTATURA CON ESPERIENZA NEL SETTORE ALIMENTARE. Luogo di lavoro: entroterra di Albenga.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-a-al-confezionamento-ed-alletichettatura/

ADDETTO/A PAGHE

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per un importante studio di elaborazione delle buste paga un/una ADDETTO/A PAGHE. Luogo di lavoro: Imperia.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-a-paghe/

ADDETTO UFFICIO GARE E APPALTI

A.L.M.A. Srl, con sede in Pietra Ligure, ricerca una risorsa da inserire in organico con mansioni di addetto ufficio gare e appalti.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-ufficio-gare-e-appalti/

SPECIALISTA T.U. 81

A.L.M.A. Srl, con sede in Pietra Ligure, ricerca una risorsa da inserire nella divisione Formazione e Sicurezza, che eroga una gamma completa di servizi di consulenza tecnica e formativa e fornisce prodotti e sistemi per la sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti (HACCP) e medicina del lavoro.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/specialista-t-u-81-2/

PROGRAMMATORE C

Softimax srl è una società di ingegneria informatica e sta ricercando candidati per assunzione come programmatore apprendista / junior / senior. Luogo di lavoro: Albenga.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/programmatore-c/

COMMERCIALE: Divisione Navale – Safety & Fire Fighting System

A.L.M.A. Srl, con sede in Pietra Ligure, ricerca una nuova risorsa da inserire all’interno dell’ufficio commerciale e in particolare nella divisione NAVALE.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commerciale-divisione-navale-safety-fire-fighting-system/

COMMERCIALE ANTINCENDIO E SICUREZZA SUL LAVORO T.U. 81

A.L.M.A. Srl, con sede in Pietra Ligure, ricerca una risorsa da inserire all’interno dell’ufficio commerciale e in particolare nella divisione ANTINCENDIO E SICUREZZA SUL LAVORO.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commerciale-antincendio-e-sicurezza-sul-lavoro-t-u-81/

ASFALTISTA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per un importante azienda edile un/una ASFALTISTA. Luogo di lavoro: provincia di Imperia/Ventimiglia

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/asfaltista/

CAMERIERA/E DI SALA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per primaria azienda cliente operante nel settore della ristorazione un/una APPRENDISTA CAMERIERA/E DI SALA. Il lavoro si svolgerà in un ristorante di Albenga.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/cameriera-e-di-sala-2/

OPERAIO PER PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE SERRAMENTI

Siamo una ditta che si occupa di produzione e installazione di serramenti nel comune di Vado Ligure da oltre. Cerchiamo una figura giovane da inserire con contratto da apprendista per la mansione sopraindicata, con possibilità di proroga con contratto a tempo indeterminato. La mansione sarà quella di produrre e installare serramenti.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/operaio-per-produzione-ed-installazione-serramenti/

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.