Italia Viva, varata la cabina di regia regionale: ecco i rappresentanti savonesi

Liguria. “Dopo l’assemblea regionale abbiamo varato la nuova cabina di regia regionale. Un bel gruppo di 18 persone tra amministratori, iscritti e professionisti con una grande esperienza”. Lo fa sapere, in una nota, la presidenza regionale di Italia Viva.

“Abbiamo davanti una stagione densa di scommesse – spiegano – dalle elezioni Europee a quelle amministrative con 125 comuni liguri che andranno al voto. Secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento abbiamo definito i componenti che insieme agli amministratori territoriali dovranno coordinare le attività di Italia Viva a livello regionale. Abbiamo messo insieme un gruppo in rappresentanza di tutti i territori da Imperia a La Spezia senza trascurare aree per noi importanti come quella del Tigullio, lo abbiamo fatto tenendo conto della parità di genere, della professionalità e della diversificazione.

I COMPONENTI

“Un gruppo di lavoro snello, motivato e determinato che coordini la nostra attività a livello regionale cercando di raccogliere gli input dai territori”, concludono.