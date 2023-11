Incidente stradale a Cosseria: auto cappottata e due feriti, mobilitato l’elisoccorso

Cosseria. Incidente stradale a Cosseria. È successo una manciata di minuti dopo le 10, in località Mussi.

Stando a quanto riferito un’auto, con a bordo due persone, si è cappottata per cause ancora da accertare.

Ferite entrambe le persone sulla vettura, un uomo anziano alla guida e una donna che si trovava con lui. Immediato l’allarme.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Carcare e l’automedica del 118, ma è stato mobilitato anche l’elisoccorso.

Per fortuna le ferite riportate sono risultate meno gravi del previsto. La donna è stata trasportata in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona, mentre l’uomo in elisoccorso, sempre in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente si è recata anche la Polstrada per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.