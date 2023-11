In Sala Rossa l’evento di AICI sulla storia e la cultura marittima di Savona

Savona. L’Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI), in collaborazione con le associazioni “Amici del Nautico”, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Assonautica, Centro XXV Aprile, Guardia Marina Nazionale, Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta, Propeller Club e Savona Yacht Club, organizza l’evento “Echi dal mare: una giornata di storia, cultura marittima e gratitudine a Savona”.

L’evento, che si svolgerà mercoledì 29 novembre 2023 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, dalle ore 16.30 alle ore 18.45, è patrocinato dalla Città di Savona.

L’obiettivo è celebrare la storia e la cultura marittima di Savona, con particolare attenzione al ruolo svolto dalla città nel Mediterraneo e nel mondo.

A condurre l’evento, che sarà ad ingresso libero, saranno l’Ing. Nat Russo e dalla Prof.ssa Marcella Pera (Ass. “Amici del Nautico”).

“Savona è una città con una lunga e gloriosa tradizione marittima – ha dichiarato il presidente nazionale AICI Vittorio Galoppini – questo evento è un modo per celebrare il suo importante ruolo nel Mediterraneo e nel mondo”.

“Siamo lieti di collaborare con le altre associazioni per organizzare questa importante manifestazione – ha aggiunto l’Ing. Antonio Rossello, in rappresentanza dell’organizzazione – Savona è una città che ha molto da raccontare sul mare, e questo evento è un’occasione per scoprire e valorizzare la sua storia e la sua cultura marittima”.

IL PROGRAMMA

Introduzione: Ing. Antonio Rossello, in rappresentanza dell’organizzazione

Indirizzi di saluto

Cerimonia di consegna da parte del Presidente nazionale AICI, Dott. Vittorio Galoppini di:

Attestato alla Città di Savona;

Benemerenza al Sindaco di Savona, Avv. Marco Russo

Convegno:

Dott. Enrico De Barbieri (Pres. Ass.ni Italia-Sudafrica e Sudafrica-Monaco) – Relazione: “Geopolitica e relazioni nell’area del Mar Mediterraneo e del Continente africano”.

Cap. di Fregata M.M. Carlo Mazzini – Relazione: “Contromisure mine”

Comandante Michele Amato – Relazione: “Logistica marittima delle fonti energetiche”

Dott.ssa Silvia Bottaro (Pres. Ass. “Aiolfi”): “Savona e mare: arte e storia”

Cerimonia di consegna (2° fase):

Cimelio del Marò Bruno Bottero all’Associazione ”Amici del Nautico” (Pres. C.te Francesco Ottonello)

Benemerenza alla Dott.ssa Silvia Bottaro (Ass. “Aiolfi”)

Ulteriori riconoscimenti associativi a: Francesco Lirosi, Presidente del Consiglio Comunale di Savona; Enzo L’Acqua, artista; Vincenzo Cusimano, 1^ alfiere del sodalizio; Centro Studi Rievocazioni Storiche “A-Storia” di Savona, Presidente Agostino Polizzi.

Conclusione