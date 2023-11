Il PD lancia la scuola di formazione politica in Liguria: “Conoscenza e competenza per la nuova classe dirigente”

Genova. Il Pd Liguria lancia una scuola di formazione e centro studi dedicato a eletti, iscritti e simpatizzanti. L’iniziativa è stata annunciata all’agenzia Dire dal segretario regionale Davide Natale ed è una delle novità emerse dalla prima riunione della segreteria appena nominata. A guidare la scuola di politica sarà l’ex assessore comunale ed ex segretario regionale Pd Simone Farello, a cui Natale ha affidato il compito di studiare un progetto da presentare e discutere il prima possibile proprio in segreteria e con i territori.

“Lo avevo detto appena sono stato eletto – spiega Natale alla Dire – voglio puntare molto sulla formazione perché si sono perse tante realtà dove si poteva fare esperienza in passato e abbiamo la necessità di formare nuovamente una classe dirigente“.

La prima lezione della nuova scuola, una sorta di appuntamento sperimentale, è stata sabato scorso e ha trattato di legge finanziaria – in collegamento con il responsabile nazionale del Pd per l’Economia, Antonio Misiani – ma i corsi veri e propri dovrebbero iniziare a gennaio.

Formazione, ma anche conoscenza. “Sarà uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni necessarie per affrontare tutti i più importanti dossier della vita politica e amministrativa perché il nostro obiettivo è quello di avere un partito che ripensa a essere utile per la società”, dice ancora il segretario. E, prosegue, “in questo senso, al di là della formazione di base, gli incontri nelle varie federazioni terranno conto delle specificità e delle esigenze dei singoli territori”. Vale a dire, se si approfondirà il tema dei migranti lo si farà nell’imperiese, se si parlerà di grandi centri non lo si farà nel Tigullio.

Sempre in chiave di capillarità territoriale, Natale annuncia anche l’intenzione di “fare alcune sedute di segretaria regionale itineranti, confrontandosi vis a vis, un sabato mattina ogni tanto, con ciascuna delle cinque federazioni del partito. E’ una richiesta partita direttamente dalla segretaria regionale nel corso della prima riunione ed è sintomatica dell’impegno che chi è stato chiamato in segreteria vuole mettere nel suo ruolo”.

Anche in questo caso è in corso una prova generale in tema sanitario, con un incontro nel territorio di ciascuna federazione in vista del consiglio regionale del 21 novembre, in cui verrà discusso il nuovo Piano sociosanitario regione: si è partiti sabato 28 ottobre nel Tigullio, per proseguire martedì 7 novembre alla Spezia, stasera toccherà ad Albenga, giovedì prossimo a Sanremo e lunedì 20 a Genova.