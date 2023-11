Il Garante dell’infanzia e Co.Re.Com al convegno “Il bambino oggi”

Liguria. Il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria Guia Tanda e il componente di Co.re.com Liguria Liana Maggiano hanno partecipato, questa mattina, al convegno “Il bambino oggi”, che si è svolto nella Sala Congressi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in via XII ottobre 3, per celebrare il 34° anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il convegno è organizzato dal Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e dall’Ordine degli avvocati con il patrocinio di Co.re.com Liguria.

“Il tema del convegno – dichiara il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia Guia Tanda – è molto importante perché richiede una riflessione sul bambino e i suoi diritti, entrambi intesi secondo la Convenzione Onu: per ripartire, bisogna fare il punto su dove siamo arrivati, cosa hanno fatto i genitori, la scuola, la sanità e le istituzioni a tutela e rispetto del superiore interesse dei bambini e degli adolescenti, cosa non abbiamo fatto e cosa dobbiamo fare per salvaguardare il ‘valore bambino’”.

Liana Maggiano, componente di Co.re.com Liguria annuncia: “Il 13 dicembre il Comitato organizzerà una tavola rotonda sulla comunicazione sui media in cui saranno coinvolti tutti i soggetti interessati, dal Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Liguria all’Ufficio scolastico regionale, alla procura della Repubblica, alla Polizia postale e agli ordini professionali per fare un bilancio sull’attività svolta, avanzare nuove proposte operative e fare rete nell’interesse dei fruitori dei media e, soprattutto, dei minori”.

L’assessore regionale alla tutela e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro, assente per precedenti impegni istituzionali, ha inviato un messaggio: “Regione Liguria, in sinergia con il Garante dell’Infanzia, da tempo è impegnata a indirizzare ogni azione mettendo al centro l’interesse del minore con un’azione rivolta al futuro per tutelare i diritti di chi verrà dopo di noi”.

Il presidente dell’ordine degli avvocati Luigi Cocchi ha spiegato: “C’è stata una evoluzione positiva della cultura giuridica in quanto il bambino, da oggetto di contesa fra i genitori, è diventato portatore di diritti autonomi e di esclusivo e proprio intesse”.

Il responsabile dell’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e docente di pedagogia all’università di Genova Dario Arkel: “Il bambino oggi è una relazione sui Diritti dei minorenni a cavallo della giurisprudenza e della pedagogia , un terreno per nulla inerte ma, anzi da scoprire facendo chiarezza sul termine “Diritti” e svolgendo una ricognizione sull’identità del bambino e del ragazzo, che chiedono più opportunità e più tempo loro dedicato, un tempo di ascolto e di ‘complicità’”.

All’evento hanno partecipato, fra gli altri, anche il vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria Maria Cristina Pantone e il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Genova Francesco Mazza Galanti.