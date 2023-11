Loano. Un appuntamento ricco di attività, spunti di riflessione e anche momenti ludici quello che la nutrita delegazione di studenti dell’istituto Falcone di Loano non ha mancato di cogliere la settimana scorsa a Genova.

Il Festival, che quest’anno ruotava intorno alla parola chiave “Impronte”, ha lasciato una traccia significativa negli studenti delle diverse classi dei corsi Costruzione Ambiente e Territorio e Liceo Scientifico che hanno partecipato alle diverse attività proposte: si spaziava dall’Intelligenza Artificiale all’Alimentazione, dalla Genetica all’Archeologia e alla Cosmetica. Particolarmente apprezzati i laboratori interattivi in cui abili animatori scientifici hanno coinvolto studenti e docenti nei più diversi percorsi all’interno della scienza, con innovative metodologie di apprendimento.

In diversi laboratori i ragazzi hanno affrontato il tema della sostenibilità ambientale. In relazione alla cultura del recupero dello scarto, nelle attività curate dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si è evidenziata la necessità dei giorni nostri di evitare quanto più possibile gli scarti alimentari, partendo dalla tradizione per arrivare ad un mondo più sostenibile. Lo stesso argomento è stato affrontato nel gioco: “Sustainable lifestyle: the game”.

Altre attività sono state state più legate alle discipline fisiche e chimiche come il laboratorio “Denicheliamo i pomodori” e “Misuriamo il nostro peso sulla terra”.