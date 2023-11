Il 18 e il 25 novembre gazebo del comitato “Insieme per Quiliano”

Quiliano. Nelle giornate di sabato 18 novembre a Valleggia, in piazza della Chiesa, e di sabato 25 novembre a Quiliano, in piazza Caduti Partigiani, il Comitato Insieme per Quiliano sarà presente con un gazebo per presentarsi e condividere con i cittadini le esigenze prioritarie del territorio Quilianese.

“Tali necessità – spiegano dal comitato – dovranno essere affrontate dalla futura Amministrazione che sarà chiamata a governare la città dal prossimo anno. Nel corso delle due giornate sarà distribuito un volantino con le motivazioni alla base della nascita del Comitato, prima fra tutte la constatazione che l’Amministrazione odierna e le precedenti non hanno trovato soluzioni adeguate alle numerose problematiche sorte nel territorio comunale negli ultimi 15 – 20 anni”.

“Saranno evidenziate problematiche ormai imprescindibili ed inderogabili quali: condizioni strade ed asfalti, frane e dissesto idrogeologico, pulizia del torrente, illuminazione stradale, aumento dei furti e sicurezza, mancanza di molti servizi pubblici essenziali, difficoltà delle attività commerciali locali, chiusura casa di Riposo – rigassificatore e conseguenze sul territorio, Tirreno Power e disoccupazione, progetto turismo in mountain bike mai sviluppato, creazione di un gattile comunale…..e altri punti non meno importanti. Nel confronto con i cittadini verranno richiesti pareri, opinioni e proposte a tutti coloro che hanno a cuore il ritorno ad una qualità della vita dignitosa ed alla rivalutazione di questo nostro bellissimo territorio e delle sue potenzialità”.