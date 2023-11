I grandi tradimenti

“L’unica cosa che un uomo può tradire è la sua coscienza” sentenzia Joseph Conrad, l’autore di Cuore di tenebra che ha suggerito il capolavoro di Coppola Apocalipse now. Sarebbe affascinante analizzare il controverso rapporto tra lo scrittore, la sua vita sofferta e dolorosa, il fraintendimento anche da parte dei lettori che lo hanno apprezzato per altro da ciò che avrebbe voluto essere, la figura del colonnello Kurtz e la natura etica del suo cosiddetto tradimento, ma limitiamoci a una più specifica osservazione del fenomeno del tradire. Per rimanere nell’ambito letterario non possiamo dimenticare il Poeta che confinò nella parte più infima dell’Inferno i traditori distribuendoli in quattro cerchi concentrici, la Caina (traditori dei parenti), l’Antenora (traditori della patria), la Tolomea (traditori degli ospiti), la Giudecca (traditori dei benefattori), manca proprio il tradimento più grave, quello verso se stessi, sembra far notare l’affermazione di Conrad. Potremmo forse riconoscere in Lucifero autore, nella prospettiva cristiana, del primo e più terribile tradimento, quello verso Dio e verso la sua natura più profonda così che da “portatore di luce” divenne “signore dell’oscurità”. Ma è possibile negare se stessi tanto da divenire tutt’altro? Questo il primo aspetto della questione che meglio si definisce con il seguente interrogativo: tradire gli altri per non tradire se stessi è ancora tradimento? Senza alcuna pretesa di esaurire la questione comincerei con un esempio relativo a quest’ultima prospettiva tornando alle vicende relative a un personaggio forse non noto a tutti ma di sicura rilevanza: Ippaso di Metaponto, il pensatore più importante della scuola pitagorica dopo il Maestro.

Già il fatto che l’origine metapontina sia poco certa, alcune fonti lo danno come nato a Crotone o a Sibari, invita al sospetto ma, anche in questo caso, la responsabilità non è imputabile al nostro eroe, comunque la questione più controversa ha radici concettuali e concerne la scoperta che l’ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele con i lati di misura uno equivalga alla radice quadrata di due che non è esprimibile con un numero razionale positivo. “Cosa ha a che fare una simile scoperta con il tradimento?”, si chiederà l’attento lettore, ebbene, quello che potremmo definire dogmatismo, oppure atto di fede, o ancora sacro convincimento dei pitagorici, cioè che il numero fosse l’essenza della natura, sottolineo che per i pitagorici non erano concepibili quelli che oggi definiamo numeri irrazionali, veniva falsificato da questa scoperta che, imperativo categorico della scuola, non doveva essere divulgata. Il tradimento di Ippaso consiste proprio nell’aver infranto il divieto, ma era deontologicamente più onesta la scelta di Ippaso o quella di tutti gli altri componenti della scuola? Nella prospettiva della matematica successiva per certo Ippaso è un eroe, ma non fu lo stesso il giudizio allora se, come si narra, venne affogato dai suoi fratelli pitagorici davanti alla spiaggia di Crotone. Nel dubbio noi continuiamo ad apprezzare la sua scoperta dei numeri irrazionali e dell’incommensurabilità, la descrizione del dodecaedro regolare e della sua inscrivibilità nella sfera, gli studi sui rapporti numerici degli accordi musicali che tanta parte avranno nella filosofia pitagorica stessa. Mi si consenta una liberissima associazione con l’atteggiamento di Galileo nei confronti degli aristotelici autoproclamatisi espressione ortodossa degli insegnamenti del maestro. Galileo contesterà la costruzione geocentrica di Aristotele proprio per non tradire il vero insegnamento del filosofo di Abdera, cioè non le conclusioni ma le premesse metodologiche che lo porteranno, in assoluta e rispettosa coerenza, alla fondazione del metodo scientifico moderno, insomma, chi è il vero traditore, Ippaso-Galileo o lo spaventato e acritico epigono dei maestri?

Passiamo ora al primo interrogativo: è possibile negare se stessi tanto da divenire tutt’altro? La questione è ancor più complessa, affonda nella natura più profonda di ognuno e richiede una prima ricerca intorno a quale sia la nostra più vera essenza. Proviamo ancora una volta a ricorrere a un personaggio emblematico, mi riferisco a Giuda Iscariota e, nello specifico, utilizzo il testo di Giuseppe Berto “La gloria” e l’apocrifo Vangelo di Barnaba. Nella versione di Berto, Giuda, in quanto strumento di Dio, è incaricato di tradire Gesù affinché si compiano le scritture, il tradimento diventa un atto d’amore e di rispetto nei confronti del Padre e del Figlio, può essere lecitamente definito come colpa? Nella versione di Barnaba, poi, nel momento in cui le guardie raggiungono il Getsemani per arrestare Gesù, il Padre invia degli angeli a nasconderlo e trasforma il volto di Giuda in quello del Cristo così che a essere crocifisso sarà il primo. Attenendoci alla narrazione dell’apocrifo di Barnaba il tradimento lo si può individuare nel comportamento del Cristo che viene meno al suo ruolo sacrificale e in quello di Dio che tradisce la fiducia di un fedele ubbidiente al suo volere mentre l’unico corretto è quello di Giuda che poi, sempre secondo Barnaba, finirà sulla croce. In verità non è che al malcapitato Giuda vada tanto meglio nelle versioni canoniche visto che si dice decida di impiccarsi a un Siliquastro nel “campo di sangue”, più interessante, mi sembra, è rilevare che il nome Iscariota parrebbe derivare dal persiano Isk Arioth, ovvero “colui che serve” oppure “colui che sa”, che corroborerebbe le tesi di Berto e Barnaba. In ogni caso diventa difficile leggere il comportamento di Giuda come tradimento, o almeno, non certo nei confronti di “chi non si fida”, per dirla ancora con le parole del Poeta, infatti Gesù, onnisciente come il Padre, non si fidava del discepolo, o meglio e al contrario, sapeva che avrebbe mantenuto l’impegno che l’avrebbe ricondotto alla destra del Padre, insomma, aveva fiducia nel suo tradimento.

Tornando a Dante, è interessante la distinzione fra chi tradisce “chi non si fida” e chi lo fa verso “chi si fida”. Credo che il primo caso non solo sia meno grave, come giudica anche il grande fiorentino, ma addirittura sia un inganno più che un tradimento, insomma, il solo e unico tradimento può essere consumato esclusivamente nei confronti di chi si fida. A questo punto solo ancora alcune riflessioni come corollari al teorema, certo da dimostrare, che afferma: se la “vittima che si fida” lo fa ricattatoriamente non è tradimento. Limitiamoci in questa sede a brevi osservazioni: se un individuo decide di fidarsi non tanto di quanto l’altro ha promesso quanto delle proprie aspettative e conseguenti proiezioni sull’altro, per carità, per mille ragioni diverse, la casistica è sterminata e complessa, non ha alcun diritto di sentirsi tradito, non è una vittima ma il più o meno consapevole torturatore di se stesso, traditore e ingannatore lui stesso verso di sé; mentre se l’altro lo ha deliberatamente irretito carpendone la fiducia con l’intento di frodarlo, ancora una volta più che di tradimento sarebbe opportuno parlare di frode. Quanto andrebbe rivista la definizione se applicata a Lucifero, Caino, Giuda, Ippaso o Galileo, ma torniamo al più terribile dei tradimenti. In effetti la persona della quale è necessario potersi fidare anche solo per la propria sopravvivenza siamo noi stessi, ecco perché il tradimento più orribile non può essere altro che quello che consumiamo nei nostri confronti. Una volta persi a noi stessi non avremmo più nulla, convivere con chi ti ha tradito senza inevitabilmente potersi più fidare è terribile e con te stesso non puoi non condividere la vita, nemmeno puoi tentare di ingannarti raccontandoti di non aver consumato il tradimento, sei la stessa persona che sa di averlo commesso e quella che cerchi di ingannare, un eventuale successo sarebbe la più irrimediabile sconfitta. Non ti resta che amarti, rispettarti e condividerti passo dopo passo guardandoti negli occhi perché tradire se stessi significa impedirsi di fiorire, divenire frutto, regalo a sé e agli altri.

