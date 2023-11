Hair and Beauty Festival, show del barbiere savonese Federico Antonelli: premiato ai campionati europei

Savona. Da Savona alla Polonia per i campionati europei al Hair and Beauty Festival. Show del barbiere savonese Federico Antonelli presente come ambassador di Talos. “Siamo stati premiati per lo spettacolo e siamo già stati richiesti per altri eventi. Sarà un 2024 pieno di appuntamenti”, commenta soddisfatto Antonelli.

Antonelli, detto “Lo scultore”, ha ottenuto alcuni importanti riconoscimenti ed è campione del mondo della barba. Ha ereditato la professione dal padre e dal nonno, “barbieri da tre generazioni”, con la piccola bottega che ha aperto i battenti nel 1947.

Muovendo i suoi primi passi nell’esercizio di famiglia, Federico ha ridato lustro all’antica arte della Barberia, facendo diventare Savona un vero e proprio punto di riferimento. A lui si deve la tecnica dello “Standing Beard”, capace di inquadrare la barba con precisi e veloci colpi di forbice.