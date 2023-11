Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i rappresentanti dei consigli comunali dei ragazzi in Regione

Liguria. La Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre ogni anno il 20 novembre a ricordo del giorno in cui, nel 1989 fu siglata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, viene celebrata anche quest’anno dalla presidenza del consiglio regionale della Liguria e da Unicef Liguria incontrando alcuni rappresentanti eletti nei consigli comunali dei ragazzi, per quegli enti locali liguri che hanno attivato tale forma di partecipazione dei giovani.

Tema dell’incontro, che si svolgerà mercoledì 29 novembre a partire dalle 10 nell’aula del consiglio regionale, “Educazione al rispetto dei diritti fondamentali dei bambini”.

Dopo un’apertura musicale con il Coro dell’International School of Genoa sono previsti gli interventi di saluto del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, dell’assessore Simona Ferro, del presidente dell’Unicef regionale Franco Cirio. A seguire lo stesso Cirio modererà gli interventi dei ragazzi e degli altri partecipanti, tra i quali la Garante regionale dell’Infanzia Guia Tanda, il presidente Corecom Manfredi Maglio, il dirigente scolastico Alessandro Clavarino (in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale); sono stati invitati inoltre Liana Maggiano dell’Osservatorio Unicef (nonché componente Corecom), Gabriella De Filippis (coordinatrice di progetto Unicef), Annalisa Cecchini (testimonial del progetto Unicef “Liguria allatta”), Arianna Parodi (neonatologa del Galliera, ospedale “amico dei bambini), Giacomo Guerrera (presidente emerito di Unicef Italia).