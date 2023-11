Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative nel savonese

Provincia. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, data simbolica istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, che quest’anno cade a pochissimi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin.

E nel savonese sono numerose le iniziative in programma oggi (23 novembre), il 24, il 25 e il 26 novembre. Le elenchiamo di seguito nel dettaglio.

SAVONA

A Savona sono tante le iniziative che il 23, il 24, il 25 e il 26 novembre, dopo l’iniziativa del 22 al Nuovo FilmStudio (le letture dal libro di Serenza Dandini ‘Ferite a morte’), avranno luogo (in

allegato il Calendario delle principali iniziative) e che vedranno coinvolti i più svariati ambiti: lo sport, il teatro, il mondo della scuola e dell’impresa, il cinema. Si parlerà di politiche per il contrasto alla violenza sulle donne, si organizzeranno spettacoli e cerimonie commemorative, mentre il Comune illuminerà di arancione la facciata di Palazzo Sisto, anche per ricordare i tanti casi di cronaca che quest’anno hanno visto vittime donne savonesi.

“DONNE IN CORSA: SPORT, IMPRESA, COMUNICAZIONE”

L’evento “Donne in Corsa: Sport, Impresa, Comunicazione” avrà luogo il 24 e 25 novembre all’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona e sarà un’occasione imperdibile per chiunque sia interessato al ruolo delle donne nello sport, nell’impresa e nella comunicazione.

Il convegno ha l’intenzione di ispirare, motivare e promuovere il dialogo su temi cruciali per il progresso sociale e professionale delle donne.

Il programma dettagliato comprende relatori e relatrici che condivideranno le loro esperienze e conoscenze sulla comunicazione efficace per la leadership femminile, la presenza delle donne nei campi STEM, la parità salariale e strategie per la prevenzione della violenza di genere.

Questo è anche un momento per riflettere sull’evoluzione dell’imprenditoria femminile e su come le donne stanno plasmando il futuro in vari settori professionali (QUI il link per partecipare all’evento gratuito).

LE INIZIATIVE DELLO ZONTA CLUB SAVONA

Anche Zonta Club Savona aderisce alla campagna “Zonta says no to violence against women – contro la violenza di genere” con i seguenti eventi: sabato 25 novembre, alle 20,30, presso le Officine Solimano a Savona la compagnia teatrale “Cattivi Maestri” e, in particolare, le attrici Francesca Giacardi e Maria Teresa Giacchetta, metteranno in scena lo spettacolo “I monologhi della vagina”, di Eva Ensler (traduzione Monica Capuani). L’incasso della serata sarà devoluto al Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona, insieme al ricavato della vendita di cartoline con frasi tratte dallo spettacolo teatrale.

Sabato 25 novembre, alle 19, presso il Centro Olistico Namaskar, in Corso Italia 15/3, a Savona, l’arte di Silvia Celeste Calcagno e i testi di Alessandra Torre si fonderanno in questa serata, condotta e presentata da Francesca Bogliolo, dedicata alle donne, per dare voce al diritto imprescindibile alla libertà individuale.

Il 25 novembre la facciata del Palazzo del Comune di Savona sarà illuminata del colore arancione.

La mattina del 25 novembre saranno distribuiti e utilizzati per la vendita 1000 sacchetti per il pane nelle panetterie che hanno aderito a questa iniziativa: su ciascun sacchetto sarà riportato il numero 1522, che è un numero gratuito attivo 24h su 24h che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, e la scritta “La violenza sulle donne non può essere pane quotidiano”.

A partire dal 17 novembre sino al 25 novembre per 15 volte al giorno sarà trasmesso presso Radio 104 (sulla frequenza radio e sul canale video 77) il seguente spot: “25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 100 vittime in 10 mesi, una ogni 3 giorni. Ci stiamo abituando, diciamo “poverina” ma non ci colpisce più, invece dobbiamo agire. Zonta International dice NO alla violenza contro le donne. Non pretendiamo di volare ma almeno di camminare, libere”.

SCARPETTE ROSSE – LICEO MARTINI

Gli alunni del liceo Arturo Martini di Savona esporranno “Scarpette Rosse per dire basta alla violenza contro le donne”: inaugurazione prevista sabato 25 novembre, alle 10, ingresso principale Comune di Savona.

GAZEBO DELLA LEGA

Nella ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, le donne della Lega di Savona scendono in piazza con un gazebo .”E un momento fondamentale per riflettere sulla piaga sociale della violenza di genere, questa iniziativa deve far riflettere e comprendere che non solo il 25 novembre ma, tutti i giorni nel vivere quotidiano è importante contrastare un fenomeno che non trova mai fine. Purtroppo nel mondo, una donna su tre ha subito violenza fisica, psicologica o sessuale, un dato che in alcuni Paesi sale addirittura fino a quasi sette donne su 10.Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono abbandonate a se stesse, ma non è così: l’obiettivo della giornata contro la violenza sulle donne è porre sotto i riflettori il fenomeno e far sì che sempre più persone conoscano le radici e la profonda gravità del problema.

In Italia dopo il brutale omicidio di Giulia Cecchetin le donne vittime di femminicidio dall’ inizio dell’ anno sono state 105, un’escalation di violenza con la quale non si può convivere e sulla quale è fondamentale tenere alta l’attenzione e agire tempestivamente – spiegano le donne della sezione Lega di Savona.- L’impegno costante della Lega Salvini Premier a tali tematiche, ha dimostrato concretamente la possibilità di ottenere importanti risultati come l’approvazione del ‘Codice Rosso”.

L’appuntamento è per venerdì 24 novembre dalle 15 in corso Italia a Savona con la distribuzione di materiale informativo.

INCONTRI, MUSICA e FOTOGRAFIA: UNA “DUE GIORNI” DI EVENTI, PRESENTE IL QUESTORE

L’associazione Allegro con Moto, in collaborazione con Telefono Donna, l’Associazione Mozart Savona, il sostegno della Fondazione De Mari ed il Patrocinio del Comune di Savona proporrà due momenti per sensibilizzare le persone verso quella che è una vera e propria piaga sociale. Ma lo farà, per ragioni organizzative, nei due giorni immediatamente precedenti.

Il primo appuntamento, riservato alle studentesse e agli studenti dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona, si è svolto oggi (giovedì 23 novembre), nell’aula Paolo Borsellino, a partire dalle 10. Dopo una coreografia realizzata sotto la guida della professoressa Achiropita Cavallo è stata la volta dell’incontro con il Questore di Savona Alessandra Simone che ha parlato de “L’importanza della prevenzione nella lotta alla violenza di genere”. La dottoressa Alessandra Simone, qualche anno fa, ha ideato e realizzato il Protocollo Zeus, un modo efficace per prevenire la violenza di genere che è stato adottato da tutte le questure d’Italia.

Il giorno dopo, venerdì 24 novembre 2023, alle 17,30, presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliari a Savona sarà la volta di un concerto del duo Art Music Youkali costituito da Sergio Bonetti, flauto e Katia Caradonna, pianoforte. In programma un omaggio alle donne compositrici come Lili Boulanger, Beatrice Campodonico, Cécile Chaminade, Mélanie Bonis.

Durante il pomeriggio Telefono Donna, nella persona della presidente Simonetta Degrossi e con il contributo della psicologa Alice Gauna, presenterà un cortometraggio – breve ma di grande intensità e poesia – diretto da Alessio Rupalti e intitolato “Valeria. Una violenza invisibile agli occhi”. In mostra, sempre nella sala Stella Maris, alcune fotografie di Paola Mallone racchiuse sotto il titolo di “Uccidere Elena è uccidere il chiaro di luna. Recitativo a una sola voce. Bellezza di donne”.

VADO LIGURE

Un pomeriggio di dolore e di rabbia, nel ricordo di Giulia Cecchetin, l’ultima giovane donna vittima di femminicidio. La Sezione Anpi di Vado Ligure è “costernata ed inorridita dall’aumento incessante della violenza sulle donne”.

“Per questo – dichiara la Presidente Piera Murru – l’Anpi di Vado Ligure deve dare un segnale forte, di solidarietà, di denuncia, e, per quanto possibile, di impegno per contrastare questa cultura della violenza e del possesso. La difesa della liberà della democrazia è un compito preciso dell’Anpi”.

Come l’anno scorso è stato organizzato un presidio in Piazza Cavour (appuntamento sabato 25 novembre, alle 15,30), con il patrocinio del Comune di Vado Ligure ed in collaborazione con Aned Savona-Imperia, Avis di Vado Ligure, Croce Rossa Comitato Vado Ligure e Quiliano, Telefono Donna Savona, Banca del Tempo, Non una di meno, Alpini Sezione Vado Quiliano, Vab di Vado Ligure.

“Di fronte a questa emergenza sociale, che colpisce trasversalmente tutti i ceti sociali, deve essere ancora più forte e costante l’impegno di tutti, a partire dalle istituzioni, ma soprattutto dagli istituti scolastici e dalle famiglie, per educare uomini degni di questo nome e donne che non devono più aver paura”.

VARAZZE

CONVEGNO “UOMINI-DONNE-SENTIMENTI, LA VIOLENZA AI TEMPI DEL SOCIAL

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno che purtroppo è cronaca quotidiana e non accenna a diminuire, sabato 25 novembre, Varazze dedica un dibattito e riflessione con illustri donne e un intermezzo musicale: Uomini – Donne – Sentimenti, la violenza ai tempi del social. Appuntamento nella Biblioteca comunale “E. Montale” di Varazze alle 16,30 con un evento organizzato dall’assessorato alla Biblioteca Mariangela Calcagno.

Illustri donne dialogheranno con un’intensa dinamica su un tema scottante e attualissimo, Donatella Aschero, magistrato in pensione e Chiara Venturi, Sostituto procuratore della Repubblica della Repubblica Tribunale di Savona tratteranno insieme la violenza ai tempi dei social. Una riflessione su giustizia, società, media e vittima, per le donne moderne che subiscono violenza, dove le statistiche fotografano una realtà inquietante, una ragazza su due è vittima di “cyberbullismo”.

Un intermezzo musicale con brani dedicati alle donne sarà a cura di Magdalena Croese e Davide Recagno. Ingresso libero e gratuito.

QUILIANO

L’amministrazione comunale di Quiliano negli anni precedenti ha onorato questa giornata con proposte teatrali a tema rivolte alla cittadinanza. Inoltre collabora costantemente con l’associazione Telefono Donna che svolge la sua preziosa attività anche nell’ambito comunale.

Quest’anno, nel frastuono mediatico scatenato su gli ultimi eventi tragici, ascoltando il dolore e la sconfitta che questi terribili fatti ci pongono e nella consapevolezza che tutte e tutti ne usciamo comunque perdenti , si vuole onorare questa giornata con una simbolica cerimonia, insieme alle volontarie dell’Associazione Telefono Donna che costantemente operano e a tutte le persone che vorranno partecipare a questo momento di riflessione

L’appuntamento è per sabato 25 novembre, alle 15, presso la panchina rossa in Piazza Costituzione a Quiliano.

FINALE LIGURE

IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II L’EVENTO “MAI PIÙ SOLE”

“Mai più sole”, è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione “I Garoschi de Pia” per dire basta alla violenza contro le donne. L’evento si terrà nelle giornata di sabato 25 novembre in piazza Vittorio Emanuele II a Finale.

Il programma prevede: alle 14:00 la partenza della camminata a cura dello Zonta Club (iscrizioni dalle 12;30), a seguire (alle 14:30) si terrà il concerto della band “I Sonaglia di Tagatam”. Alle 15:45 Natalia Saurin presenterà i progetti “Il luogo più pericoloso”, “Ti amo troppo” e “Mai più sole”. Alle 21, infine, ci sarà lo show della band Alexandra Drag Queen.

L’organizzazione invita tutti i partecipanti ad indossare un accessorio rosso.

ALBENGA-ALASSIO

PROIEZIONI ARCHITETTURALI IN CENTRO STORICO – ALBENGA

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne il Centro Storico di Albenga si illuminerà di arancione (questa sera l’accensione) e sul lato della Cattedrale San Michele sarà proiettata, in collaborazione con lo Zonta Club Albenga Alassio, la frase di Isaac Asimov “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”.

La consigliera al volontariato Martina Isoleri dichiara: “Proprio in questi giorni in cui ricordiamo Giulia e le tante vittime di violenza, desideriamo accendere una luce di speranza. La proiezione che accendiamo oggi vuole ricordare non solo le vittime, ma anche tutte le associazioni impegnate in prima linea per cercare di prevenire la violenza sulle donne, che spesso si nasconde proprio dentro le mura domestiche”.

Venerdì 24 novembre si terrà un Flash Mob per ricordare tutte le donne vittima di violenza nella scuola secondaria di 1° grado di via degli Orti.

Venerdì 24 novembre alle ore 16.30 presso la Sala Punto d’Incontro Coop di Albenga si terrà un incontro dal titolo: “Neanche con un fiore – percorsi di uscita dalla violenza: il ruolo del Centro Antiviolenza e della Stanza Rosa”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

CONCERTO “ROSSO FUOCO” A CURA DEL LICEO GIORDANO BRUNO – ALASSIO

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre alle 21 presso l’ex Chiesa anglicana di Alassio, studenti e docenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga realizzano la terza edizione del concerto “Rosso fuoco”. Verranno eseguite musiche di Haendel, Mozart, Puccini, De Andrè.

“Mai come in questo momento, segnato da tragici avvenimenti, si sente il bisogno di fare sentire la propria voce per esprimere la necessità di un cambiamento culturale basato sui valori del rispetto e dell’uguaglianza che non può più attendere”. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Alassio e realizzata grazie alla fondazione De Mari è aperta a tutti con ingresso gratuito.

LAIGUEGLIA

UN INCONTRO SULLA VIOLENZA DI GENERE CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA ARTEMISIA GENTILESCHI

Il Comune di Laigueglia, in collaborazione con il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, organizza un incontro di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Si terrà sabato 25 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Civico “Semur en Auxois”, in piazza Sam Matteo.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale, l’intervento sulla Legge “Codice Rosso” da parte del Maresciallo Capo Davide Speranza, Comandante dei Carabinieri a Laigueglia. La parola passerà poi a Laura Dagnino, presidente del centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, che spiegherà il funzionamento e le caratteristiche di un centro antiviolenza. A seguire l’intervento “Violenza di genere: l’importanza della rete nella tutela delle persone offese” dell’avvocato Veronica Caprino, legale e direttore scientifico del CAV Artemisia Gentileschi e vice presidente dell’ONDIF. Interverranno poi le psicologhe Roberta Madruzza, che opera nel centro antiviolenza (“…ma sono io ad essere sbagliata?”) e Giulia Iacoponi che parlerà di violenza assistita. Chiuderà l’incontro un dibattito.

Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’associazione Allegro con Moto insieme all’Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona e in collaborazione con Telefono Donna e l’Associazione Mozart Savona, con il sostegno della Fondazione De Mari ed il patrocinio del Comune di Savona.

Il 23 – data scelta per motivi organizzativi – sarà una giornata ricca di riflessioni ma anche di indicazioni fondamentali relativamente alla tematica della violenza contro le donne. Il questore di Savona, Alessandra Simone, interverrà dalle 9.50 e le 11.45 nell’aula “Borsellino” della scuola, davanti a una platea di studentesse e studenti, per parlare del Protocollo Zeus di cui è ideatrice. Inoltre, ha anche preso parte al docu-film “Un altro domani” per la regia di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, che esplora le origini della violenza sulle donne e le sue diverse manifestazioni.

Dopo una coreografia realizzata sotto la guida della professoressa Achiropita Cavallo sarà la volta dell’incontro con la dottoressa Simone che parlerà de “L’importanza della prevenzione nella lotta alla violenza di genere”.

REGIONE LIGURIA

Un’iniziativa davanti alla Sala della Trasparenza, in Piazza De Ferrari, rivolta alla cittadinanza insieme alle istituzioni, ai centri antiviolenza e alle società sportive che insegnano le discipline di autodifesa, con l’obiettivo di rafforzare l’empowerment femminile, la consapevolezza, la crescita interiore, l’autostima e la fiducia in se stesse. Si chiama ‘EnergicaMENTE’ l’evento organizzato da Regione Liguria per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sabato 25 novembre.

La prima parte dell’iniziativa, che prevede un momento istituzionale a partire dalle 14, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul drammatico e crescente fenomeno della violenza di genere, attraverso i dati e i numeri raccolti da Regione Liguria, in collaborazione con i centri antiviolenza e i centri per uomini autori di violenza. Saranno mostrati i risultati dei laboratori sulle pari opportunità promossi da Regione Liguria a scuola, a teatro, nello sport e verrà presentato un importante convegno per la prevenzione e il contrasto della violenza economica, che si terrà il prossimo 29 novembre al Galata Museo del Mare di Genova.

‘EnergicaMENTE’ proseguirà fino alle 17 con le dimostrazioni e le prove gratuite in piazza delle discipline sportive di autodifesa, sotto la guida esperta di istruttori certificati e atleti. Parallelamente, a partire dalle 15, presso il Muro delle bambole a pochi passi dalla sede di Regione Liguria prenderà il via l’evento di Wall of Dolls ‘La Bellezza della Rinascita’, alla presenza delle istituzioni regionali e comunali.

“I dati che arrivano dai centri antiviolenza e che evidenzieremo sabato fotografano una situazione drammatica e delicata – spiega l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro. – Sappiamo bene che, per ridurre drasticamente i numeri delle aggressioni, delle violenze, degli abusi a cui assistiamo ogni giorno, sia indispensabile educare la cittadinanza fin dai banchi di scuola al rispetto per gli altri e all’affettività. Un rifiuto, un abbandono, una sconfitta fanno parte della vita di tutti noi: è necessario che i nostri giovani, con particolare riferimento alla popolazione maschile, lo capiscano e imparino ad accettarlo. Per questo motivo abbiamo promosso e finanziato un bando per sostenere economicamente i centri antiviolenza per la creazione di progetti di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole e nello sport. Allo stesso tempo riteniamo che la pratica di sport di autodifesa, promossa da Regione Liguria, rappresenti non solo un metodo per difendersi materialmente da un’aggressione ma soprattutto uno strumento efficace per aumentare autostima, consapevolezza, proattività e integrità psicofisica. Queste qualità possono essere di grande aiuto per riconoscere i primi segnali di una violenza, non solo fisica ma anche psicologica o economica”.

In questi giorni è già attiva sui social dell’Ente la campagna per invitare tutta la cittadinanza a vedere e provare direttamente le discipline di autodifesa. Per partecipare all’evento di sabato 25 novembre, a partire dalle 15 e fino alle 17, sarà possibile prenotarsi gratuitamente tramite link Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-25-novembre-energicamente-757861252407?aff=oddtdtcreator).