Giornata dei diritti dell’infanzia, i rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi nell’aula del consiglio regionale

Liguria. Ragazzi protagonisti in Consiglio regionale per la celebrazione della giornata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, organizzata dalla presidenza del consiglio regionale e da Unicef Liguria.

Erano presenti oltre 80 ragazzi, in rappresentanza dei consigli comunali dei ragazzi di 12 comuni liguri: Arenzano, Pieve Ligure, Sori, Bogliasco, Recco, Sant’Olcese, Moconesi, Cicagna, Rapallo-Zoagli, Bolano, Monterosso, Quiliano.

Dai loro interventi, che hanno descritto le loro iniziative già attuate e quelle in corso di realizzazione, è emersa grande attenzione alle tematiche ambientali, alle opportunità e alle insidie delle tecnologie, alla solidarietà tra generazioni.

“È sempre un’emozione vedere i ragazzi seduti sui banchi del Consiglio regionale – ha detto il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei – Come già l’anno scorso, dai ragazzi sono arrivate osservazioni e indicazioni utili e interessanti per gli amministratori, come già sta avvenendo per il progetto ‘Liguria amica dei bambini e libera dalla plastica’. Sono giornate come questa che avvicinano i più giovani alla politica attiva e all’impegno sociale”.

“Abbiamo creato questa occasione per dare la parola ai ragazzi, sentire le loro idee, vedere il mondo con i loro occhi – ha detto il presidente dell’Unicef regionale Franco Cirio – In un momento così difficile per i bambini e i ragazzi, che sono le prime vittime delle guerre, iniziative come questa sono un conforto e una speranza”.

“Essere bambini e ragazzi oggi apre a potenzialità impensabili sino a poco tempo fa, ma comporta anche l’incombenza di pericoli sempre nuovi e incontrollabili – ha detto il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna – Tutti noi abbiamo una responsabilità enorme, ed ha poco senso parlare di futuro senza l’impegno di tutti noi ad assicurare a ogni minorenne un presente libero da abusi, violenza, discriminazioni, differenze economiche e sociali, disagio e povertà”.

L’incontro è stato aperto dal coro degli allievi dell’International School of Genoa, diretto da Silvia Manfredi.

Dopo i ragazzi sono intervenuti sul tema della giornata, “Educazione al rispetto dei diritti fondamentali dei bambini”, la Garante regionale dell’Infanzia Guia Tanda, il presidente Corecom Manfredi Maglio, Liana Maggiano dell’Osservatorio Unicef e componente Corecom, Annalisa Cecchini (testimonial del progetto Unicef “Liguria allatta”) e Giacomo Guerrera, presidente emerito di Unicef Italia. Su invito del moderatore Franco Cirio è intervenuto anche Davide Lombardo Manerba, oggi assessore del Comune di Recco e anni fa fa tra i primi eletti nel consiglio dei ragazzi della sua città