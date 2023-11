Giornata contro la violenza sulle donne, comitato “Nascere a Pietra”: “Anche privarle del punto nascite è violenza”

Pietra Ligure. “Oggi ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma oltre ai femminicidi, ci sono forme di violenza più nascoste, per cui è necessario togliere il velo”.

È il pensiero del comitato “Nascere a Pietra” che oggi, 25 novembre, è voluto ritornare con forza sul tema: “Il parto dovrebbe essere il momento più bello per una donna e per la famiglia. Da 3 anni si è ‘provvisoriamente’ privato l’ospedale Santa Corona di ciò che per sua natura dovrebbe contenere: il punto nascite. Di conseguenza si aumenta il rischio per le future mamme di partorire in ambulanza o nelle piazzole autostradali, ma non solo”.

“Come ulteriore sfregio e violenza chi dovrebbe creare i presupposti per dare la massima sicurezza ed assistenza durante il parto, invece di risolvere i problemi che impediscono la riapertura, pensa a fare interessi di parte. Grazie alle azioni di demolizione della sanità pubblica messe in atto attraverso gli anni da numerose amministrazioni locali e statali, il parto è diventato fonte di incertezza ed abbandono. Quando non addirittura di dolore e perdita della vita di partorienti e nascituri”, hanno proseguito.

“I medici ed i reparti vengono contesi da amministratori locali e politici di partito, dando uno spettacolo che è violento di per sé. Il parto si sta tramutando in ‘propaganda elettorale’. Questa è la grave forma di violenza che va condannata. Lo Stato ha classificato l’ospedale di Santa Corona con un livello emergenziale superiore, DEA di secondo livello, perché vi si trovano in forte concentrazione i reparti di emergenza. Proprio i reparti che servono a contrastare efficacemente eventuali complicazioni durante il lieto evento”.

“Nel giorno del 25 novembre dell’anno 2023, le donne continuano a subire la violenza di chi avrebbe il compito di proteggere e tutelare”, hanno concluso dal comitato Nascere a Pietra.