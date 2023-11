“Focaccetta quilianese di patate”: un nuovo prodotto De.Co. per Quiliano

Quiliano. Un nuovo prodotto tipico locale di Quiliano entra a far parte del Registro Comunale De.Co.: la “focaccetta quilianese di patate”. Lo ha deciso la giunta comunale nella seduta di lunedì scorso, 20 novembre.

Continua così il percorso di riattivazione delle De.Co. a Quiliano, avviato nel 2021 (il precedente Regolamento era del 2017). La De.Co. è stata anche oggetto dell’evento che si è tenuto lunedì scorso presso la Sala Consiliare di Quiliano, con la partecipazione della Regione Liguria, per promuovere il cavolo broccolo di Valleggia ed il cavolo cappuccio di Valleggia (entrambi prodotti De.Co.).

La De.Co. (Denominazione Comunale) rappresenta i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano dette produzioni tradizionali. Difatti, la giunta comunale, oltre che ad approvare l’iscrizione del prodotto “Focaccetta quilianese di patate” nel Registro Comunale, ha iscritto anche le Società richiedenti: Società Cattolica Don Lorenzo Bazzano; Società Operaia Cooperativa Cadibona; Società Cattolica San Giuseppe Valleggia; Associazione Società Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese; Società Mutuo Soccorso Montagna.

Le focaccette di Quiliano rientrano pienamente nei requisiti obbligatori della De.Co. Ecco i legami con il territorio.

Storico (obbligatorio): deve essere dimostrata l’esistenza di almeno 25 anni sul territorio regionale. La focaccetta quilianese di patate è diventata la protagonista di tutte le sagre/feste di paese a Quiliano a partire dal secondo dopoguerra, indicativamente negli anni ’60.

Culturale (opzionale): deve essere dimostrata la radicazione culturale della De.Co. nella tradizione dei luoghi. La metodica di preparazione della focaccetta è rimasta la stessa negli anni, al fine di garantire la qualità e la tradizione del prodotto.

Socio-Economico (opzionale): deve essere dimostrato che la De.Co. genera processi economici. La focaccetta quilianese di patate è simbolo di tradizioni antiche e, naturalmente, ha da sempre un prezzo altamente popolare.

Presenza attuale sul territorio: è un requisito obbligatorio ed è comprovabile attraverso la presenza del prodotto in commercio oppure nelle ricorrenze di sagre, feste, etc. La focaccetta quilianese di patate non ha mai smesso di riscontrare successo sul territorio, grazie all’apporto fondamentale delle realtà associative quilianesi, in occasione di eventi/feste/sagre sul territorio, come il carnevale, la castagnata, la manifestazione zootecnica, la festa delle albicocche e molte altre.

La prossima fase sarà ora quella di procedere all’iscrizione al portale della Regione Liguria; questo obiettivo rappresenta per l’ente “una maggiore promozione dei propri prodotti dalla Regione tramite il Piano promozionale. Inoltre, l’iscrizione al Registro dona visibilità, maggiore valore istituzionale e garantisce l’assenza di conflitti e la correttezza dei procedimenti”.

Per chi volesse consultare il Registro Comunale delle De.Co. della Città di Quiliano, è disponibile sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it nella sezione “Registro De.Co.”.