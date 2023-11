Floricoltura, i vasi per fiori e piante non sono più imballaggi: nuovo regolamento europeo

Liguria. I vasi per fiori e piante sono stati ufficialmente inquadrati come fattore della produzione, escludendoli dagli imballaggi. Dunque, i vasi per la floricoltura e il vivaismo diventano ufficialmente beni strumentali alla coltivazione, non più meri imballaggi. È questo il nuovo testo del regolamento europeo relativo agli imballaggi, adottato mercoledì 22 novembre dal Parlamento europeo.

Il Parlamento si è infatti espresso sulla propria posizione a proposito delle nuove norme a livello europeo sugli imballaggi, al fine di promuovere il riciclo e il riuso contrastando il costante aumento dei rifiuti. I deputati si sono espressi con 426 voti favorevoli, 125 contrari e 74 astensioni.

Coldiretti Savona soddisfatta dopo tutto l’impegno condiviso nel contrastare la delibera del Cda Conai del 24 novembre 2022, promuovendo invece azioni volte a far comprendere che i vasi utilizzati in ambito floricolo non sono imballaggi ma bensì beni strumentali alla produzione. Tale delibera prevedeva il pagamento di un contributo ambientale sui vasi utilizzati per la coltivazione di piante e fiori in quanto identificati come “imballaggio”, il che per le imprese locali creerebbe un’ingente spesa accessoria, potenziale minaccia al distretto florovivaistico della Liguria, che trova il suo centro nevralgico nella zona di Albenga.

Coldiretti Savona, negli interessi di uno dei settori portanti dell’economia del ponente ligure, ha più volte sottolineato come tale scelta fosse in pieno contrasto con il decreto legge del 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale che, al punto 2) dell’allegato E alla Parte Quarta, riporta gli esempi illustrativi proposti dalla direttiva 94/62/CE – a cui sono state apportate nel corso degli anni diverse modifiche – che individuano tra gli imballaggi i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante, mentre risultano esclusi i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

“Da ciò è evidente come risultasse inappropriato considerare “imballaggi” i vasi impiegati per piante e fiori durante il ciclo produttivo, ossia mentre le piante vengono coltivate” commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona, impegnati per la valorizzazione e l’innovazione del prodotto florovivaistico locale.

“Il settore intero ha tirato un grande sospiro di sollievo dopo che il Regolamento ufficiale europeo sugli imballaggi ha scritto la parola fine all’azione del Conai” proseguono. Per capire la portata di tale decisione, basti sapere che la filiera della zona di Albenga ogni anno produce circa 150 milioni di vasi. “Un dato del genere può far capire l’entità della minaccia in termini economici che terrorizza le imprese. Nel caso riuscissimo a non assoggettarle a tutto ciò, sarebbe un’immensa vittoria. La battaglia non è infatti ancora conclusa, ma un passo avanti del genere non può che far sperare per il meglio”.

“Il nostro obiettivo era riuscire a evitare di far gravare ingiustamente sugli agricoltori e i florovivaisti liguri altri costi sulla produzione. Siamo contenti, ma non finisce qui: questo è solo il punto di partenza per poter agire anche su altri fronti. Certo, il fine è invece sempre lo stesso: agevolare il lavoro di chi quotidianamente si impegna per produrre eccellenza per la nostra regione e per l’intero paese” concludono.