Festival “Voci nell’ombra”, l’1 e 2 dicembre due giornate ricche di appuntamenti: masterclass di doppiaggio con Mario Cordova

Savona. Sono ricche di appuntamenti le due giornate savonesi del XXIV Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’ombra”. Venerdì 1 e sabato 2 novembre la manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione con la direzione di Tiziana Voarino, si sposta a Savona con un programma fitto e pieno di sorprese, che testimonia lo stretto rapporto con il territorio e l’impegno per la sua valorizzazione nel segno della voce, del cinema, della memoria, della formazione, dell’inclusione sociale, della sostenibilità. Senza contare la preziosa collaborazione con gli artisti che ogni anno realizzano i Premi del Festival in vetro e ceramica, vere e proprie opere d’arte eseguite da Quidam, Vanessa Cavallaro, Laura Romano, Diego Santamaria, Gabriella de Filippis. Il Festival è sostenuto da MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE, Fondazione Agostino De Mari, Quidam – azienda savonese con un’esperienza quarantennale nella lavorazione del vetro piano, Comune di Savona, BPER: Banca, Artis Project, Voxyl Voce Gola, Tiziana Lazzari Medicina Antiaging & Chirurgia Estetica. Si avvale della collaborazione di Palazzo Ducale. Per VOCI ALLA RIBALTA ha il sostegno di Comune di Genova, Genova Città dei Festival, Iren e Coop. Innumerevoli i patrocini, tra cui figurano Rai Liguria e numerosi atenei nazionali e stranieri. Sono oltre centoventicinque le collaborazioni del Festival.

Venerdì 1° dicembre l’appuntamento è alle ore 21 al Teatro Sacco (via Quarda Superiore 1, Savona). Giancarlo Giraud e Tiziana Voarino presentano Voci di cultura, audiovisivo e territorio: dal passato al futuro, patrimoni da recuperare e valorizzare. Si tratta di un talk show con proiezioni, di cui sono protagonisti professionisti ed esperti di doppiaggio, così come figure di riferimento del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Il primo intervento “Sostenere e tutelare i festival e i premi del cinema, portavoci di cultura e volani per il territorio” è di Tiziana Voarino e Giancarlo Giraud, rispettivamente direttori di “Voci nell’Ombra” e del Premio Stefano Pittaluga. Segue il saluto di Antonio Carlucci, direttore del Teatro Sacco. L’assessore alla Cultura e al Turismo di Savona Nicoletta Negro parla di Savona capitale italiana della cultura, un sogno irraggiungibile o un’opportunità reale?. L’attore e doppiatore Mario Cordova, voce tra gli altri di Richard Gere, Jeremy Irons e William Dafoe definisce il suo percorso artistico nell’intervento “Dal doppiaggio alla scrittura, con un pezzo di Genova nel cuore”. Cordova domenica 3 dicembre riceverà il Premio alla carriera “Claudio G. Fava” durante il gran galà di “Voci nell’ombra” nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Ma rimaniamo per ora al Teatro Sacco di Savona, dove la serata procede con “Voci di cinema: Stanlio e Ollio, donne… e guai” con Ezio Pio Pignatiello, Paolo Venier e Simone Santilli di SOS Stanlio e Ollio, poi si assiste alla proiezione che hanno recuperato con il restauro: la comica “Noi e il pupo – Their First Mistake, Come Clean” di George Marshall e James W, Horne (1931/1932) con Stanlio e Ollio doppiati dalle storiche voci di Alberto Sordi e Mauro Zambuto. Il film è stato restaurato da SOS Stanlio e Ollio.

Sempre nel nome dei due grandi comici americani, la serata al Sacco prevede la sezione Stanlio e Ollio in Liguria, aperta dal giornalista Aldo Padovano che ripercorre le orme di “Stanlio e Ollio da Savona a Genova”, un episodio storico da non dimenticare. Segue la prima proiezione assoluta, del videoclip di Carlo Denei “Cric e Croc a Genova”, con Anna Giarrocco, Andrea Benfante e lo stesso Denei, i disegni di Mauro Moretti, l’arrangiamento di Roberto Caminito e la realizzazione di Angelo Lavizzari. Saranno invece il giornalista Paolo Ghelfi e Alessandro Bechis del Ferrania Film Museum a rendere omaggio ai settant’anni del film La spiaggia di Alberto Lattuada, girato proprio sulle spiagge del savonese Noli, Bergeggi e Spotorno. Si cambia argomento con “Quidam, tra industria, arte e artigianato per dare voce alla cultura del territorio”, conversazione con l’imprenditore Matteo Ferraiuolo e con il direttore artistico del Bragno Museum Alessandro Carnevale. Il vicepresidente ANEC Liguria (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) Antonio Languasco interverrà con “Evoluzione del mercato cinematografico nell’ultimo anno e situazione dell’esercizio”, la Liguria Film Commission, che promuove la presenza delle produzioni audiovisive in Liguria, presenterà “Liguria set”. Si concluderà con “Mi Sdoppio” format di Lara Citarei e una lettura di Mario Cordova. Infine un “Omaggio a Marzia Ubaldi”.

Sabato 2 dicembre la giornata di “Voci nell’Ombra” inizia alle 9.45 ai Giardini Isola della Gioventù di Savona con “La mimosa ritrovata”: un nuovo albero sarà donato alla città dal Festival. Interviene Maria Gabriella Branca, assessore Educazione Cittadinanza Attiva del Comune di Savina. Alle 10 parte il percorso urbano “Savona città dal film e da fiction”, una passeggiata alla scoperta del territorio e delle sue specialità, con la visita dei luoghi scelti come set cinematografici, animati da performance a cui parteciperà l’assessore alla cultura e al turismo Nicoletta Negro e a cui prenderanno parte anche i corsisti della Scuola di Doppiaggio di “Voci nell’Ombra” & dell’Accademia del Cinema Creative Academy. Il tour dai Giardini Isola della Gioventù si sposta al Priamar per proseguire al Mercato Civico con assaggi del territorio in collaborazione con gli operatori del mercato e Slow Food Savona, alla Darsena Torretta, al Ponte Mobile e davanti alla statua “Il marinaio” di Renata Cuneo, per attraversare via Pia e giungere in Piazza Mameli e vedere, alle 18, “la città che si ferma” ai rintocchi in memoria dei Caduti. Infine, si concluderà con la visita gratuita per gli iscritti alla Pinacoteca Civica. Durante il percorso urbano sono previsti gli interventi di Felice Rossello, del presidente dell’Associazione Altro Mare per un mare accessibile Ugo Cappello, dell’artista Laura Romano che ha realizzato l’opera “The Curvy”, di Enrico Bonino e Alessandro Campanile. Iscrizione obbligatoria al numero 348 7211191. Infine, sempre il 2 dicembre, alle 14.15, nel Museo d’Arte Sandro Pertini e Renata Cuneo, al terzo piano della Fortezze del Priamar, l’attore e doppiatore Mario Cordova con una carriera d’eccezione svelerà i segreti del doppiaggio in una masterclass gratuita con iscrizione obbligatoria a prenotazioni@vocinellombra.com.

La ventiquattresima edizione di Voci nell’Ombra partecipa insieme a Genova Voci al bando del Comune di Genova – Città dei Festival con il progetto Voci alla Ribalta, in collaborazione con Genova Voci, Biblioteca Universitaria di Genova e Direzione Generale Biblioteche, proponendo cinque dei tredici spettacoli previsti sul territorio metropolitano che promuovono il mondo della voce collegato all’audiovisivo, al teatro, alla musica, alla letteratura e alla poesia, inclusi agli appuntamenti online.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.