Femminicidio Giulia Cecchettin, Ghio (Pd): “Servono percorsi educativi sulla cultura del rispetto”

Liguria. “Un orrore che non si può più sopportare, l’ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin. Un dolore immenso per i suoi cari. L’arresto di Filippo Turetta non esaurisce il percorso che la società deve con urgenza intraprendere con un grande cambiamento culturale. La violenza degli uomini contro le donne purtroppo, permea profondamente la nostra società senza distinzioni di età, istruzione, condizione economica. È il momento di dire basta e di salvare la vita delle donne, di tutelarne autonomia e speranze. Bisogna mettere in atto percorsi educativi nelle scuole sin dai primi anni di scolarizzazione e nella società per una cultura del rispetto e della parità, per sconfiggere gli stereotipi di genere che alimentano la violenza. Bisogna intervenire prima che la violenza si manifesti, prima che sia troppo tardi”.

Così Valentina Ghio deputata, vicepresidente PD alla Camera e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta contro i femminicidi e le violenze di genere.

Abbiamo presentato proposte di legge sul tema dell’educazione all’affettività e al rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado per coinvolgere l’intera comunità educante: insieme in Parlamento diamo segnali concreti su questo già dai prossimi passaggi con tempestività e concretezza e lavoriamo insieme per approvare una legge che contenga educazione e prevenzione in ogni scuola del nostro Paese”.