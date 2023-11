Etimologie e curiosità sulla lingua italiana, a Villanova il 27 novembre incontro nella biblioteca Nelson Mandela

Villanova d’Albenga. Lunedì 27 Novembre alle ore 21 nei locali della biblioteca Nelson Mandela di Villanova dì Albenga Gino Rapa intratterrà i presenti con curiosità, etimologie, racconti sulla lingua italiana, che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo.

L’incontro si inserisce nella rassegna Incontriamoci in biblioteca, coordinata da Maria Grazia Timo, e vedrà interventi musicali di Pino Caratozzolo. Gino Rapa, dopo il successo dei suoi Testa di Rapa e Cime di Rapa, conclude la trilogia dedicata alla nostra lingua con Cuore di Rapa. L’ultimo lavoro, presentato ufficialmente lo scorso 19 Novembre, ha subito incontrato il favore dei lettori e in diverse librerie è al primo posto tra i libri più venduti.

Come i precedenti anche Cuore di Rapa contribuirà ad acquistare materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il libro, edito da Delfino Moro, è introdotto dalla prefazione di Antonio Albanese che proprio in questi giorni sta trionfando nelle sale cinematografiche con il film Cento domeniche. E anche di questo Gino Rapa parlerà lunedì sera a Villanova, raccontando aneddoti appresi direttamente dallo stesso Albanese. L’ingresso è libero.