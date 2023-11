Eccellenza. Tris di vittorie consecutive in casa per il Pietra, 1-0 contro la Sammargheritese

PIETRA LIGURE 1 (67′ Insolito) vs SAMMARGHERITESE 0

90+7′ Finisce qui! Il Pietra resiste e porta a casa tre punti preziosissimi.

90+3′ In campo anche Marrale nella Sammargheritese. Giacobbe si gioca la carta del centravanti per pareggiare la gara.

90′ Finale in trincea per il Pietra, pericoloso da palla inattiva il colpo di testa di Di Lisi. Intanto esce Odasso, dentro Puddu.

86′ Finisce in anticipo la partita di Insolito, autore del gol che sta decidendo la gara. In campo al suo posto Capocelli.

83′ Da calcio d’angolo arriva un lampo della Sammargheritese, ma il tiro di Alaia viene bloccato facilmente da Vernice. Nel frattempo forze fresche per gli ospiti: in campo Costa e Sanguinetti.

79′ Si conclude con un nulla di fatto una grande azione corale del Pietra, ma anche da questo si vede come i biancocelesti, portandosi in vantaggio, si siano liberati di un macigno e giochino con molta più serenità questo finale di gara decisivo.

73′ Seconda sostituzione per Giacobbe che manda in campo Maura al posto di Delfino.

71′ Si accende anche il pubblico del De Vincenzi con il rigore trasformato da Insolito. È chiaro come sia di importanza capitale questo vantaggio del Pietra.

68′ Esce Tona ed entra Franco, questa la mossa di Cocco dopo la rete del vantaggio.

67′ Insolito non sbaglia! Il 7 del Pietra torna al gol spiazzando il portiere dagli 11 metri. Pietra avanti nel punteggio.

65′ Calcio di rigore per il Pietra! Fallo su Dominici, pescato in profondità, da parte di Barre che viene anche ammonito.

63′ Modifiche anche nella Sammargheritese: esce Benassi per lasciare spazio al numero 18 Alaia.

62′ Altro cambio nel Pietra: fuori Gasco e dentro il nuovo acquisto Sancinito.

60′ Si fa vedere anche la squadra di mister Giacobbe con un tiro da fuori area di Battaglia al quale risponde Vernice che devia in corner.

59′ Tentativo di Rovere dalla distanza, destro che non si abbassa e palla fuori. Nel frattempo primo cambio per Cocco: fuori Guaraglia e dentro Bolia, impegnato ieri nella vittoria della seconda squadra contro il Cisano.

57′ Occasione per i padroni di casa con il lancio di Vernice per Insolito che, però, si allunga troppo il pallone e perde l’attimo per calciare. Prima grave disattenzione difensiva della Sammargheritese.

55′ Prima ammonizione della gara, sanzionato il fallo di Gasco su Benassi.

50′ Inizia meglio il Pietra con qualche iniziativa dalla sinistra, ma senza ancora calciare nello specchio.

Comincia la ripresa, primo possesso per il Pietra.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce senza emozioni il primo tempo. Risultato bloccato sullo 0-0.

40′ Pareggio a reti bianche, fino ad ora, assolutamente giusto. Nessun tiro in porta in questo primo tempo.

33′ Rimasto a terra Dominici dopo un contrasto in mezzo al campo. Il 9 biancoceleste ora è uscito per farsi medicare.

28′ Altra opportunità per Rovere con un destro a giro che viene respinto dalla schiena di Battaglia. Pietra che controlla meglio il gioco, ma appare scarico negli ultimi metri.

23′ Cerca il gol olimpico, direttamente da calcio d’angolo, Rovere, ma il pallone finisce fuori. Ancora nessuna occasione realmente degna di nota per entrambe le squadre.

21′ Tentativo dalla distanza di Fontana, conclusione che però termina sul fondo senza impensierire Vernice. Fase di partita in cui la Sammargheritese sta provando a farsi più pericolosa.

18′ La pressione offensiva della Sammargheritese rende difficile la fase di impostazione del Pietra, costretto più volte a effettuare lanci lunghi.

12′ Ci prova il Pietra con un cross dalla sinistra diretto in area di rigore, ma il tocco di Insolito è debole e la difesa ospite si salva. Sta crescendo, comunque, la squadra di casa.

7′ Uno squillo per parte in questo primo tratto di gara, con situazioni interessanti da palla inattiva. Ma in ogni caso, permane equilibrio al De Vincenzi.

2′ Da segnalare un cambio di formazione per il Pietra dopo il riscaldamento: fermato da un infortunio Pescio, al suo posto Guaraglia dal primo minuto.

Si parte!

Primo Tempo

Le formazioni:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Lufi, 6 Tona, 7 Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 16 Guaraglia, 17 Odasso, 18 Gasco. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 5 Ayalas, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 13 Melegazzi, 14 Sancinito, 15 Bolia, 19 Franco, 20 Capocelli.

Sammargheritese: 1 Barre, 2 Delfino, 3 Guarrella, 4 Battaglia, 5 Mortola, 6 Di Lisi, 7 Ferrari, 8 Benassi, 9 Traverso, 10 Fontana, 11 Mazzolini. A disposizione di mister Giacobbe: 12 Raffo, 13 Maura, 14 Sanguinetti, 15 Stella, 16 Wintour, 17 Gnocchi, 18 Alaia, 19 Marrale, 20 Costa.

L’arbitro del match è Luca Tuderti, proveniente dalla sezione AIA di Reggio Emilia. Il ruolo di assistente invece spetta a Florjana Doci (Savona) e Vittorio Semini (Albenga).

Pietra Ligure. La sconfitta di settimana scorsa contro il Golfo Paradiso ha riportato il Pietra nella zona calda della classifica. I biancocelesti, infatti, sono la prima delle formazioni in zona playout, con 10 punti in classifica. Uscire da questa delicata sfida con tre punti sarebbe, quindi, fondamentale per i ragazzi di mister Matteo Cocco.

I tre punti, però, li insegue anche la Sammargheritese di mister Alessandro Giacobbe, ancora a secco di vittorie in questo campionato e penultima in classifica. Gli arancioblù, che devono riscattare il KO interno contro l’Athletic Club Albaro, sono inoltre il peggior attacco del girone “A”, con sole cinque reti realizzate.