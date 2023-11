Eccellenza, l’ex Alessi sgambetta la Cairese: “Campomorone con giovani bravi: chiedo coraggio”

Il Campomorone Sant’Olcese sale al secondo posto in solitaria a solo una lunghezza dal Rivasamba primo in classifica. Lo fa battendo tra le mura amiche la Cairese per 3 a 1. In vantaggio con il subentrato Provenzano, che sfrutta un errore in rinvio di Scalvini, il Campomorone ha trovato il raddoppio con lo stesso attaccante per poi calare il tris con un altro subentrato, Scala, e sempre in contropiede. I gialloblù avevano accorciato le distanze con Chiarlone, il classe 2006 ha messo a segno il secondo centro stagionale consecutivo.

Una domenica speciale per mister Diego Alessi, visto che affrontava la sua ex e prima squadra con cui ha vestito i panni di allenatore. “Siamo costanti fin dall’inizio dell’anno – commenta -. Per quanto riguarda la partita, è stata equilibrata nel primo tempo. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per passare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi fino al 2 a 0. Abbiamo preparato in settimana anche i cambi, che poi si sono rivelati vincenti. Abbiamo lasciato loro spazio in costruzione per poi avere più campo per attaccare. Hanno fatto tutti alla grande”.

“La fusione tra nuovi e vecchi è nata subito – prosegue -. Ho ragazzi meravigliosi dal punto di vista umano e danno sempre tutto. Ho tanti giovani di qualità. Se dobbiamo perdere, lo facciamo con coraggio. Preferisco perdere perché rischiamo una giocata e non per paura”.

“Babliuk è sempre stato un giocatore con grande agonismo, su Fabbri sto lavorando. Ritengo che Cairese, Imperia e Rivasamba siano le tre favorite. Noi siamo tra quelle che vogliono provare a dare fastidio“.