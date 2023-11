Eccellenza, Cairese “attirata e affondata” dal Campomorone: l’ex Alessi vince grazie (anche) a due super ripartenze

Campomorone Sant’Olcese 3 (67′ e 72′ Provenzano, 31′ Scala) – Cairese 1 (84′ Chiarlone)



93′ Finisce qui! Vince il Campomorone, che rimane da solo secondo in classifica dietro al Rivasamba.

91′ Il Campomorone chiude la partita con la seconda ripartenza fulminante e ben orechestrata. Scala riceve sulla destra e appena dentro l’area incrocia infilando alla destra di Scalvini.

90′ Quattro minuti di recupero. Inizia adesso l’extra time.

89′ Gargiulo prova l’incorsione centrale ma viene trattenuto da un difensore che viene ammonito

88′ Facello col fisico protegge un pallone e riesce a indirizzarlo verso sogno che si gira e fa partire un tiro potente che si spegne a un amen dal palo. Brivido per il Campomorone!

87′ Boveri pesca Facello in area, che prova a calciare disturbato da un nugolo di difensori. Conclusione debole.

84′ La Cairese accorcia! Pregevole tacco di Sassari in area per l’accorrente Chiarlone che fa partire una bordata che si insacca sotto alla traversa! Secondo goal consecutivo per il classe 2006.

83′ Fassone ci prova dalla distanza, tiro potente ma palla fuori.

81′ La Cairese prova a sfondare centralmente ma trova un muro di maglie rosse.

79′ Chiarlone serve Sassari, conclusione da posizione troppo defilata per impensierire Moraglio, attento a bloccare sul primo palo.

75′ Facello prende il posto di Turone. Campomorone vicinissmo al tris con un’altra azione in velocità. Doppia conclusione respinta dalla difesa. Ora è durissima per la Cairese che deve trovare un equilibrio tra la necessità di attaccare per rientrare in partita e il rischio di prendere l’imbarcata.

72′ Il Campomorone è micidiale in ripartenza! Difesa della Cairese sguarnita, Provenzano dal limite calcia a incrociare infilando nell’angolino alla sinistra di Scalvini.

70′ Boschetto opta per un assetto più offensivo. Toglie Lazzaretti e mette Insolito.

67′ Pasticcio Cairese! Palla lanciata lunga dal Campomorone, Scalvini esce al limite dell’area e al posto di spazzare in angolo rigioca la sfera di prima intenzione verso il centro del campo. Provenzano riceve e freddo come il ghiaccio sceglie la palombella che si insacca dentro alla porta sguarnita.

66′ Scala entra duro su Sassari. Ammonito. Partita equilibrata con costanti cambi di fronte. Aperta a tutti i risultati.

63′ Alessi cambia ancora: Scala prende il posto di Trabacca.

61′ Sogno con un piatto in controbalzo va verticale per Sassari, che si gira e conclude. Murato dall’attento Fontana.

58′ Nel Campomorone, Fabbri lascia spazio a Provenzano.

56′ Momento che fotografa la piega agonistica che sta prendendo la partita. Gioco fermo con Turone a terrada una parte e Fassone dall’altra. Poco dopo Sassari di testa nei pressi dell’area piccola non riesce a inquadrare la porta.

55′ Boveri protegge palla per farla finire sul fondo. Pressing di Fassone. Schermaglie tra i due. L’arbitro ammonisce il 10 dei padroni di casa.

53′ Cala il sole, scende la temperatura ma si alza quella degli animi e dei contrasti in campo.

48′ Occasionissima per il Campomorone. Corner dalla sinistra, Babliuk da due passi prova a girare in rete, Scalvini miracoloso. Padroni di casa vicinissimi al goal e che reclamano per una trattenuta su Zanoli. Poi, ancora angolo, questa volta dalla destra. Babliuk rimane a terra, i padroni di casa lamentano un colpo proibito da parte di un avversario, forse Tazzer.

45′ Si riparte con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione.

Secondo tempo

45′ + 2 Si chiude un primo tempo tosto giocato con intensità da entrambe le squadre.

45′ +1 Sogno conduce palla e passa centralmente per il taglio di Sassari. Palla lunga, Moraglio esce e la fa comodamente sua.

45′ Bel cross di Tazzer per la testa di Sogno. L’attaccante dà forza alla zuccata ma non precisione. Palla sopra alla traversa. Due minuti di recupero.

42′ Lazzaretti lancia lungo in verticale per Sogno. Proteste Campomorone che reclama un fallo su Babliuk. Zanoli è attento e bravo di testa a togliere la palla dalla disponibilità dell’attaccante argentino.

40′ Boschetto ha invertito gli esterni. Sassari si è spostato a destra e Chiarlone a sinistra.

37′ Silvestri sfodera dal repertorio il suo classico tentativo di sfondamento direttamente dalla linea di fondo. Tocca in mezzo per Sogno la cui conclusione viene però murata. Poi, la palla rimane ancora un minuto buono in area tra tackle e riconquiste, ma alla fine il Campomorone riesce a liberare.

36′ Tazzer si accentra e prova un’ambiziosa conclusione dalla distanza. Plauso alle intenzioni ma meno all’esecuzione, centrale e facile preda del portiere.

34′ Occasione Campomorone. Fabbri al limite viene contrasta da Tazzer in scivolata ma riesce comunque a scaricare una bordata verso la porta da pochi passi. Scalvini in uscita è ben appostato e respinge in corner.

33′ Chiarlone in scivolata vince un contrasto e dà il via alla ripartenza della Cairese, che si chiude con Sogno che calcia un pallone a mezza altezza ma troppo centralmente. Moraglio para a terra.

31′ Tazzer sterza sul fondo. Cross sul primo palo. Turone si avventa sulla sfera. Puddo lo constrata e poi Moraglio fa sua la sfera.

27′ Sassari chiede e ottiene l’uno-due a Silvestri sulla sinistra. Entra in area e calcia forte verso la porta. Palla fuori.

25′ Lazzaretti rimane a terra dolorante. Ammonito Fabbri per il fallo sul centrocampista della Cairese.

Difficile incasellare in un modulo statico lo schieramento del Campomorone. La squadra di Alessi spesso difende a 4 ma imposta a tre. Davanti la punta centrale è Montemagno che molte volte arretra lasciando spazio agli inserimenti del trio Trabacca – Fassone – Fabbri. Babliuk e Franchi fanno da schermo davanti alla difesa. Indicativamente, 3-4-2-1. Lo stesso Puddu a volte si spingi in avanti in posizione di centrocampista.

15′ La Cairese costruisce bene con una manovra avvolgente che porta Sassari spalle alla porta a provare la sponda dentro l’area. Fassone in ripiegamento difensivo è bravo a respingere. Sugli sviluppi dell’azione, palla ancora a Fassone che va filtrante per Trabacca, fermato per fuorigioco. La Cairese deve fare attenzione ai tagli del Campomorone, già due volte i genovesi si sono trovati davanti alla porta seppur in fuorigioco.

13′ Incursione centrale di Silvestri. L’ex Ligorna entra in area ma al momento di calciare viene murato dall’ottimo intervento in scivolata di Puddu.

12′ Boveri protegge un pallone diretto verso il fondo. Fabbri idemoniato ci crede e costringe il difensore a mettere in corner. Angolo respinto, nessun problema per Scalvini.

10′ Bella azione del Camporone. Puddu porta palla centralmente e all’altezza della trequarti premia la corsa di Agostini sulla fascia. Cross per l’arrivo a rimorchio di Montemagno che, da buona posizione dentro l’area calcia però alto. Bella partita come da pronostico, con tanto pressing ambo i lati.

Nota tattica, il Campomorone prova a costruire dal passo con personalità per attirare alta la Cairese e trovare maggiori varchi una volta superato il primo pressing.

6′ Trabacca serve centralmente Montemagno mettendolo a tu per tu col portiere Scalvini. Bandierina alzata per segnalare una posizione di offside.

Modulo 4-3-3 per la Cairese. Lazzaretti regista, ai lati Silvestri e Turone. Sogno punta centrale, ai suoi lati Chiarlone a destra e Sassari a sinistra. I gialloblù iniziano premendo l’acceleratore, già un paio di palloni messi in mezzo all’area dei padroni di casa.

1′ Si parte. Campomorone in completo rosso. Divisa gialloblù con calzettoni blu per la Cairese, incaricata di batteri il calcio di inizio.

Primo tempo

Campomorone Sant’Olcese: 1 Moraglio, 2 Fontana, 3 Puddu, 4 Franchi, 5 Zanoli, 6 Babliuk, 7 Agostini, 8 Trabacca, 9 Montemagno, 10 Fassone, 11 Fabbri. A disposizione: 12 Rainone, 13 Scala, 14 Molinari, 15 Galluccio, 16 Olcese, 17 Pasqualino, 18 Provenzano, 19 Mazzolini, 20 Consoli Allenatore: Alessi.

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Lazzaretti, 7 Sassari, 8 Silvestri, 9 Sogno, 10 Chiarlone, 11 Turone. A disposizione: 12 Negro, 13 La Rosa, 14 Ponzo, 15 Di Francesco, 16 Gjataj, 17 Bogarin, 18 Brignone, 19 Facello, 20 Insolito. Allenatore: Boschetto.

Arbitro: Nannelli di Valdarno. Guardalinee: Conio di Genova e Di Benedetto di Novi Ligure.

Begato (Genova). Sceneggiatura perfetta in questa 12^ giornata di Eccellenza. Facilissimo identificare i match di cartello: Angelo Baiardo vs Rivasamba (sfida tra prime) e Campomorone Sant’Olcese vs Cairese (scontro tra seconde). La sfida tra genovesi e gialloblù si preannuncia infuocato. La Cairese è partita con ambizioni da salto di categoria ma l’inizio di campionato è stato zoppicante. Oggi, per la prima volta, potrebbe trovarsi al primo posto in classifica. Ma deve fare i conti con l’ambizioso Campomorone, che scende in campo col medesimo obiettivo. Un avversario che conosce bene la Cairese, visto che è guidata in panchina da mister Diego Alessi e dai vice Scanu e Battistel, lo scorso anno in sella ai gialloblù, e che schiera in campo e in panchina tanti ex. Su tutti il portiere Alberto Moraglio, vero e proprio simbolo della Cairese fino alla scorsa stagione.

La classifica prima del fischio di inizio: Angelo Baiardo e Rivasamba 23, Campomorone e Cairese 22, Imperia 20, Athletic Club Albaro e Arenzano 16, Taggia e Golfo Paradiso 15, Pietra Ligure, Voltrese e Genova Calcio 13, Serra Riccò (-1) 10, Busalla (-1) 7, Sammargheritese 5, Forza e Coraggio 4.