Eccellenza, Cairese sconfitta. Boschetto: “Grave aver perso le distanze dopo lo svantaggio. Ora rosa da allungare”

Dopo tre vittorie consecutive e l’approdo al secondo posto a -1 dalla vetta, per la Cairese era ghiotta l’occasione per provare già al termine di questo weekend a issarsi al primo posto. Non sarebbe stato così anche in caso di vittoria, visto il successo del Rivasamba, ma di certo la sconfitta 3 a 1 contro il Campomorone Sant’Olcese segnala che la strada per il successo è ancora tanta e, soprattutto, impervia.

La Cairese ha disputato un buon primo tempo. La partita viaggiava sui binari dell’equilibri che si sono rotti a causa di un rinvio errato di Scalvini in uscita. 1 a 0 Campomorone. L’allenatore Riccardo Boschetto si rammarica perché la sua squadra si è fatta prendere dalla frenesia esponendosi alle ripartenze dei locali.

“Abbiamo fatto un’ora di gioco ben fatta – commenta -, siamo partiti ancora più forte nel secondo tempo. Un errore di gioco ci ha fatto uscire dalla gara con la testa. Bisognava mantenere la tranquillità. Invece, abbiamo perso le distanze e ci siamo esposti al loro contropiede. Dal 2 a 0 diventa difficile rialzarsi, sono contento della reazione”.

Sono andati via Zunino e D’Arcangelo, mentre bisognerà aspettare almeno un mese per il rientro della prima punta Poggi. Mancano dunque alcune pedine alla Cairese per provare a variare qualcosa anche a partita in corso. Boschetto non si concentra sul mercato ma preferisce ribadire le sue aspettative a livello di personalità.

“Sarebbe facile parlare del mercato – prosegue -. Il gruppo deve crescere e gestire queste partite con maturità diversa perché non era una partita difficile. Abbiamo i giocatori con la personalità per gestire, ma si sono persi un po’ nella gara. Questo è grave. Più che gli aspetti tattici, noi siamo corti come tipo di scelte. Quando si va sotto bisogna imparare a gestiere la gara. Non abbiamo tempo per un percorso di crescita e abbiamo giocatori che ci possono fornire una lettura giusta della partita”.

Nota positiva, il secondo goal consecutivo del prodotto del settore giovanile Marco Chiarlone: “Si tratta di un classe 2006 molto interessante, sta crescendo e prendendo consapevolezza nei suoi mezzi. Deve ancora lavorare tanto ma è un ottimo profilo.