Donazioni all’associazione “Il Sorriso di Benedetta odv” al posto dei regali: l’iniziativa di Matteo Colombini di Gruppo Orsero per i suoi 40 anni

Pietra Ligure. In occasione della festa dei suoi 40 anni Matteo Colombini, amministratore delegato e Chief Financial Officer del Gruppo Orsero, ha chiesto ai suoi ospiti di fare donazioni all’associazione “Il Sorriso di Benedetta odv” in alternativa ai regali.

L’associazione “Il Sorriso di Benedetta” nasce per volontà della famiglia di Pierangelo Ottonello a seguito dell’esperienza fatta con Benedetta e per quanto Benedetta ha trasmesso ed ispirato durante la sua breve vita.

Scopo dell’associazione è aiutare e migliorare quei servizi e quelle strutture sanitarie che vedono coinvolti ragazzi con disabilità o affetti da patologie rare, nonché sostenere la ricerca sulla “Sindrome di Marfan”.

Pierangelo Ottonello, in qualità di presidente dell’associazione, ringrazia di cuore a nome suo, della sua famiglia e ovviamente dell’associazione Matteo Colombini “perché questo gesto, oltre a dimostrare che l’amicizia che li lega va ben oltre il semplice rapporto professionale e di lavoro, dimostra quale persona sensibile e speciale Matteo sia”.