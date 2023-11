Degrado a Lusignano, il consigliere Radiuk: “Lavori in atto e costanti interventi di manutenzione”

Albenga. Il consigliere comunale Raiko Radiuk delegato alle frazioni di Lusignano e San Fedele replica al consigliere Roberto Tomatis che ha denunciato una persistente situazione di degrado urbano:

“Ringrazio sempre il consigliere Roberto Tomatis, ricordando il lavoro da lui fatto quando ricoprì la delega che ricopro io alle frazioni. Venne a Lusignano qualche volta. Poche. Forse due o tre. Una volta durante la processione di San Bartolomeo e una volta quando sono stati fatti i lavori per chiudere le vie di accesso a fondi e case vicino alla Persighini senza nemmeno provare a dare una risposta alternativa, e, un’altra volta quando girava intorno al cimitero per vedere di realizzarci il forno crematorio. Credo che la memoria ci debba sempre aiutare nelle nostre valutazioni per sapere chi scrive perché sta scrivendo” afferma il consigliere delegato.

“Detto questo mi preme sottolineare come il Comune effettui periodicamente interventi di derattizzazione su tutto il territorio (frazioni comprese). È altresì vero che anche abitazioni private e condomini dovrebbero fare la loro parte, così come previsto nel regolamento comunale che probabilmente il consigliere di minoranza non conosce, o peggio ha preferito far finta di non conoscere”.

“Attraverso il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti in concerto con gli uffici comunali, che ringrazio per la costante collaborazione, mi preme sottolineare che continueremo a impegnarci costantemente e a portare avanti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia del territorio seguendo un’attenta programmazione che, in questi 5 anni, ha portato ad innegabili risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Mi spiace che molti di coloro che oggi non aspettano altro di poter muovere delle critiche e fare strumentalizzazioni inutili gettando fango sulla nostra città (certe cose, infatti, oltre ad essere per lo più infondate fanno male all’immagine di Albenga e, di conseguenza, al suo tessuto economico e commerciale), in passato, quando hanno amministrato, spesso non abbiano risolto problemi, ma ne abbiano creato. Forse oggi le loro dichiarazione derivano anche da questo senso di invidia per quanto noi stiamo facendo”.

“Colgo comunque l’occasione offertami dal consigliere Tomatis per fare il punto su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore. Uno dei disagi in corso è dovuto ai lavori di rifacimento della piazza della Chiesa di Lusignano, dove sono avvenute scoperte di carattere storico artistico imprevedibile, in corso di valutazioni da parte della Soprintendenza. Stanno continuando i lavori all’ex Fornace Perseghini che lo ricordiamo è stata acquistata da una proprietà che ha sbloccato una situazione in stallo da tempo sottraendo quell’area al conseguente stato di abbandono. Aggiungo ancora che è in corso di assegnazione l’incarico di progettazione per il recupero del lascito Tomati. Se non bastasse è altresi in corso la pulizia del Rio Carpaneto da alberi, sterpaglie e rifiuti”.

“Stiamo facendo dei lavori, e i cantieri creano dei disagi, mancanza di parcheggi, rumori, polveri. Ma mentre noi cerchiamo sempre di lavorare per migliorare quello che c’è oggi, la minoranza non perde occasioni per criticare senza mai proporre una sola idea realizzabile o provare a risolvere qualche problematica. Molto più facile uscire sui giornali e buttare fango sull’amministrazione che andare negli uffici e chiedere e provare a risolvere. Fortuna non amministrano loro” conclude Radiuk.