Danni mareggiata a Finale Ligure, Grande Liguria: “Cittadini lasciati soli”

Finale Ligure. “Una volta c’era la politica del fare, oggi sostituita dalla politica degli annunci, che come nel caso di Finale Ligure vengono sbandierati interventi di prevenzione per mitigare gli effetti della violenta mareggiata, nonché interventi per ripristinare la normalità in parte dei territori, vedi Finalpia che da giorni vedono intere zone allagate per il ritorno del mare nel letto del fiume Sciusa”.

Il movimento Grande Liguria Finale Ligure all’attacco dell’amministrazione comunale dopo i danni della mareggiata.

“È sufficiente leggere post su Fb per capire che come sempre questa amministrazione, cerca di mitigare lo sconforto dei cittadini con annunci spot e nulla più: alle 11.30 di oggi oltre a non essere presente alcun operatore/mezzo per liberare la foce dello Sciusa, l’unico che a mano ha tracciato un solco per far defluire la sabbia é il proprietario di uno dei garage allagati”.

“Sono diverse le segnalazioni e proteste dei cittadini che in questi giorni si sono sentiti abbandonati dall’amministrazione comunale. Non possiamo che esprimere la rabbia di una città, che da tempo ha superato il limite della sopportazione nei confronti di un amministrazione che ha esaurito completamente la spinta propulsiva e programmatica” conclude Grande Liguria.