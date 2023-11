Danni maltempo e mareggiata, la Regione pronta ad attivare fondo di garanzia

Regione Liguria è pronta ad attivare un fondo di garanzia per accompagnare le imprese negli interventi di recupero e ripristino dei danni provocati dagli eventi metereologici e atmosferici di inizio novembre, in particolare le forti mareggiate che hanno flagellato le coste savonesi e liguri.

Una misura che verrà gestita da Filse e potrà avvalersi, nella sua strutturazione e in leva finanziaria, della sinergia del sistema bancario e creditizio regionale, come confermato dalla disponibilità espressa dai rappresentanti degli stessi nell’incontro tenutosi in Regione Liguria.

“Per dare una risposta puntuale alle imprese che hanno subito danni dagli eventi calamitosi di novembre, abbiamo preso contatti con le banche per presentare questa proposta di fondo di garanzia” spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Ci auguriamo possa essere definita, con la disponibilità degli istituti di credito, entro la metà di dicembre in modo che le imprese colpite, nell’attesa dei ristori nazionali, possano avere le disponibilità economiche per cominciare gli interventi di ripristino per farsi trovare pronti ad affrontare la prossima stagione turistica” conclude.