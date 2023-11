Da Eblig 300mila euro a imprese e dipendenti liguri per assunzioni, sostegno alla maternità, qualità, sicurezza e formazione

Liguria. Scatta il “Bonifico day” per 315 imprese e dipendenti liguri che aderiscono a Eblig. I contributi erogati per assunzioni, sostegno alla maternità, qualità, sicurezza e formazione ammontano a 300 mila euro.

L’Eblig è l’ente bilaterale ligure che si occupa dell’artigianato, in particolare dei temi della formazione e dell’apprendistato, della sicurezza in ambito lavorativo, dell’occupazione e della cassa integrazione per i dipendenti, a cui aderiscono circa 7.000 imprese e 27.000 dipendenti.

Regione Liguria ha confermato anche per quest’anno il contributo annuale di 50mila euro a sostegno delle imprese artigiane. “Per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’artigianato ligure – spiega l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana – Regione Liguria continua a sostenere, con un contributo annuale, le 7.000 mila imprese e i 27mila lavoratori che aderiscono a Eblig. Un impegno che testimonia la volontà regionale di dare vigore a uno strumento che aiuta la competitività delle imprese e crea le condizioni, anche in momenti difficili, per nuove assunzioni”.

“L’erogazione odierna dei contributi – sottolinea Laura Viacava, presidente dell’Ente Bilaterale – rappresenta un grande segnale di attenzione che le parti sociali stanno dedicando alle migliaia di imprese e lavoratori che rappresentano il fondamentale tessuto economico e sociale della nostra regione”.

“Tra gli interventi finanziati – spiega Claudio Donatini, vice presidente Eblig – segnalo quelli sulla maternità e su asili nido e scuole materne, che hanno incontrato il favore dei lavoratori e delle lavoratrici dell’artigianato”.

“Riceveranno i contributi – conclude Roberta Cavicchioli, direttore Eblig – 315 imprese e lavoratori per un importo di circa 300mila euro. Gli interventi finanziati hanno riguardato le assunzioni, il sostegno alla maternità, le imprese colpite dal Covid e quelle che hanno investito in qualità, innovazione e formazione.”