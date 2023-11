Cpr ad Albenga, Pd contro Fratelli d’Italia: “Un gazebo contro il loro stesso governo, un cortocircuito”

Albenga. “La decisione di non partecipare all’assemblea pubblica di domani relativa al installazione di un CPR nella nostra città sottolinea l’incoerenza, l’imbarazzo e l’opportunismo politico giocato sulla pelle dei cittadini da parte di Fratelli d’Italia”. E’ l’attacco che il Partito Democratico di Albenga lancia agli avversari politici sul discusso tema del Cpr, dopo la contrarietà espressa da FdI alla manifestazione in programma domani.

“Il cortocircuito rappresentato da un gazebo contro il governo Meloni che loro stessi rappresentano sul territorio fa venire alla luce le problematiche di un centrodestra allo sbando e diviso al suo interno – scrive il Pd ingauno – Questa sarebbe la coerenza e l’affidabilità messa in campo a favore dei cittadini?!? Raccolgono firme contro loro stessi pur di sfilarsi dalla battaglia contro il CPR, che in realtà con i fatti dimostrano di volere”.

“Questo è fare politica a favore dei cittadini? A noi – attaccano i dem – pare solo l’ennesimo disperato gesto montato ad arte per cercare visibilità e conferma di quanto siano schiavi del populismo”.

“Noi parteciperemo comunque – annuncia il Pd – e non ci faremo intimidire dalle accuse di strumentalizzare un’assemblea perché così non è. Noi ci siamo sempre stati per la città e continueremo a farlo. Il nostro circolo aperto ogni sabato (e non con spot elettorali come quello messo in piedi da FdI) lo dimostra”.

“Giovedì 9 il consigliere regionale Arboscello e il nostro segretario Natale saranno ad Albenga per raccogliere istanze in tema di sanità e la cittadinanza è invitata. Questo è essere sul territorio come squadra: un gazebo contro i propri vertici di partito può considerarsi la medesima cosa? Ai cittadini l’ardua sentenza” concludono.