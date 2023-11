Cpr ad Albenga, Distilo a Pd e FdI: “Basta alle polemiche sterili, serve unione per difendere la città”

Albenga. “Non credevo che anche in questa occasione si riuscisse a creare una polemica sterile con attacchi da destra a sinistra. Smettiamola e tutti insieme difendiamo Albenga senza prendersi meriti o fare crediti politici”. Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo intervenire per fermare le polemiche tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia che si sono battibeccati sul tema del Cpr ad Albenga ed in particolare sull’assemblea pubblica organizzata per domani mattina (ore 11.30) davanti all’ex Caserma Piave.

Entrambi i partiti, infatti, si dichiarano contrari alla realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri nella città ingauna, ma il circolo FDI ha preferito organizzare una raccolta firme in contemporanea alla manifestazione, a cui non parteciperà, perché contro “a strumentalizzazioni e teatrini politici”. Scelta che è stata criticata dai dem.

“Albenga – sottolinea Distilo – su questo tema ha bisogno di unione, ha bisogno di essere difesa non ha bisogno di slogan da campagna elettorale. Ognuno faccia ciò che ritiene, ma abbiate rispetto per la nostra città e per le persone che domani parteciperanno. Domani non sarà una manifestazione del PD e neanche di Fratelli d’Italia, domani sarà una manifestazione per Albenga. Rispetto molto chi ci sarà e anche chi non ci sarà, però smettiamola con le polemiche anche perché qui c’è ne per l’asino e per chi lo mena. Io Amo Albenga e domani sarò presente”.