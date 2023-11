Consiglio comunale con un solo punto, Più Cairo non parteciperà: “Ignorate le mozioni e interrogazioni depositate”

Cairo Montenotte. Più Cairo non parteciperà al prossimo consiglio comunale in programma giovedì 9 novembre. Al gruppo capitanato da Fulvio Briano, infatti, non è piaciuta la decisione del sindaco Lambertini di convocare la seduta inserendo all’ordine del giorno solo un punto, ovvero la nomina del revisore dei conti.

“Abbiamo deciso di non presenziare – spiega Briano – per manifestare la nostra contrarietà alla conduzione dei lavori del Consiglio comunale che è stato convocato per la discussione di un unico punto all’odg, ignorando le mozioni e le interrogazioni da tempo depositate”.

Un atteggiamento su cui il gruppo si era già espresso nei giorni scorsi, sottolineando come “i documenti presentati dalla minoranza trattassero temi importanti, quali il piano socio sanitario, il rigassificatore, lo spostamento dei medici di famiglia, i problemi di Villa Sanguinetti, il nuovo gestore dei rifiuti Sat“. Argomenti che, però, non verranno discussi giovedì.

“Speriamo in un maggior rispetto dei problemi dei cittadini e della città da parte della maggioranza”, avevano detto i consiglieri di Più Cairo che ora vogliono dare un segnale forte per esprimere il loro disaccordo.

Alle polemiche il sindaco aveva risposto: “Il revisore dei conti si è dimesso, quindi la nuova nomina è un’urgenza, entro fine mese dovremo rettificare delle variazioni di bilancio”. E riguardo alle interrogazioni e mozioni presentate dall’opposizione, aveva assicurato: “Entro novembre verrà convocata un’altra seduta in cui saranno discussi tutti i temi”.